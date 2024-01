Caos dopo Milan-Roma: traditi e umiliati, lo faranno ancora

L’ultima sconfitta di San Siro ha lasciato l’amaro in bocca ai quattro mila tifosi giallorossi arrivati a Milano. Promesse nuove contestazioni per le prossime partite.

Non hanno fatto mancare il loro supporto neanche a San Siro. Nonostante la temperatura glaciale e una manovra poco bollente, i quattro mila supporters giallorossi che hanno preso posto nel settore loro delicato hanno incitato la squadra fino all’ultimo secondo. Al triplice fischio, però, forse per la prima volta in stagione, hanno detto basta.

Guidata da Cristante, al triplice fischio di Milan-Roma la squadra si è diretta sotto la curva come sempre accade. Questa volta, però, ad accogliere Lukaku e compagni sono stati fischi e cori ostili che non hanno risparmiato nessuno, eccetto José Mourinho.

Squadra contestata al termine di Milan-Roma: la decisione in vista delle prossime partite

Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, però, nuove “contestazioni” potrebbero andare in scena anche nelle prossime partite. Non è escluso, infatti, che la manifestazione di dissenso già esibita a Trigoria, si materializzi allo stadio Olimpico in vista dell’impegno casalingo contro l’Hellas Verona o anche prima.

I supporters della Roma chiedono alla squadra risposte immediate. Non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista agonistico. Una mano potrebbe arrivare dal mercato, certo, ma è anche sotto il profilo psicologico che urge una scossa. Quello che era stato il punto di forza degli uomini di Mourinho si sta rivelando una spada di Damocle. La Roma si è riscoperta incredibilmente fragile, nonostante il cuore pulsante del tifo non smetta mai di incitare la squadra per provare a superare insieme limiti strutturali evidenti. Ma adesso basta: i tifosi pretendono di più. Già a partire dalla sfida delicata contro l’Hellas.