Crisi Roma, il grande ex contro Mou e Dybala: “Poteva fare uno sforzo”

Parole dure di Vincent Candela nei confronti della Roma. L’ex difensore ne ha per tutti, a partire dagli intoccabili giallorossi

Intervistato da Retesport, Vincent Candela, leggendario centrocampista e difensore militato tra i giallorossi a cavallo del terzo millennio, ha parlato senza filtri del contesto Roma.

La dura sconfitta incassata con il Milan, ha definitivamente aperto a svariate lamentele dei tifosi nei confronti di Mourinho o della società, tra chi crede che lo Special One si stia barcamenando in un contesto disastrato e chi, al contrario, afferma che la povertà del sistema del gioco stia condannando una formazione ormai nona in classifica. Candela ha detto la sua, da ex calciatore, ma soprattutto da convinto tifoso giallorosso.

Candela contro Mourinho e Dybala

L’ex calciatore francese ha manifestato evidente sconforto rispetto ad una stagione inevitabilmente negativa, caratterizzata da un nono posto, la recente uscita dalla Coppa Italia contro i cugini rivali e un continuo vociare tra i tifosi, stanchi di affrontare le big del campionato da under dog: “E’ un momento durissimo per la Roma, ma soprattutto per i romanisti che assistono a tutto questo. Nel gruppo non c’è armonia”, questo l’esordio di Candela. “Siamo noni in classifica, ben al di sotto di qualsiasi aspettativa. Vedo giocatori discutere tra loro in campo, le continue espulsioni di Mourinho. Non mi sembra ci sia grande armonia e la scelta di mandare a parlare Belotti nel post gara, è un ulteriore dettaglio di difficoltà”, una disamina cruda, che non concede sconti ai giallorossi.

Candela si inoltra nel merito della questione, analizzando l’aspetto tattico della questione: “Non mi aspettavo esperimenti tattici contro il Milan, si sente tanto parlare di cambio di modulo, ma a San Siro contro una squadra come quella rossonera è praticamente impossibile fare questi cambi improvvisi di moduli che tanti auspicano. Ora vedremo dal Verona in poi ci saranno delle modifiche, ma sinceramente non mi aspetto cambi di modulo sabato prossimo”. Ecco poi le perplessità sull’operato dello Special One: “Ci sono alcune scelte di Mourinho che non comprendo del tutto, su tutte quella di lasciare quasi sistematicamente Belotti che agli occhi di noi esterni appare da inizio stagione tra i più in forma della Roma”.

Infine, Candela si scaglia anche contro Paulo Dybala, il quale, nonostante gli infortuni innegabili, avrebbe peccato di prudenza, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la stagione giallorossa: “Dybala? Se non sta bene è giusto non rischiarlo. Certo… se non ha lesioni forse uno sforzo avrebbe potuto farlo, tante volte capitava di non star bene ma di voler comunque stare col gruppo, a sostegno dei compagni…”.