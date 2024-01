Dopo Napoli il vuoto, esonero lampo: scelto il sostituto

Dopo Napoli il vuoto, ennesima sconfitta della stagione ed esonero ormai deciso. Scelto anche il sostituto

Nel giorno in cui si parla di un possibile addio di Mourinho, anticipato di sei mesi rispetto alla naturale scadenza di quel contratto che è ancora valido fino al prossimo 30 giugno, in Serie A la situazione di un altro allenatore sembra essere in bilico. Anzi, a dire il vero, spingendoci un poco oltre, sembra essere già del tutto decisa.

E pensare che era stata proprio la gara contro la Roma a spingere la società a sollevare dall’incarico il primo allenatore. Ma con il nuovo, Andreazzoli, ex giallorosso, le cose non sono proprio cambiate. Sì, qualche risultato è arrivato, ma niente di così importante per essere confermato in panchina. E dopo la sconfitta contro il Verona di sabato sera, contro una formazione che ha già ceduto diversi elementi e che ne potrebbe cedere altri da qui alla fine di gennaio, il cambio è sembrato quasi scontato.

Dopo Napoli il vuoto, via Andreazzoli

Quindi l’Empoli – secondo le informazioni riportate da Dazn, è pronto a prendere il terzo allenatore di questa difficile stagione. Via Andreazzoli – l’esonero dovrebbe anche essere ufficiale in questo pomeriggio – dentro Nicola, ex Salernitana, che proprio sulla panchina campana ha piazzato una di quelle salvezze incredibile. Il tecnico ci era riuscito anche con il Crotone. Quindi diciamo che sa come si fa in questi casi.

Nicola arriva quindi al posto di Andreazzoli che, prima, aveva preso il posto di Zanetti esonerato dopo il 7-0 dell’Olimpico di inizio settembre. Un risultato quello che sembrava avesse sbloccato la Roma, visto che era arrivato anche il primo gol di Lukaku con la nuova maglia. E invece le cose dentro i giallorossi purtroppo non sono così migliorate. Vabbè, ma questo è un altro discorso…