Doppio accordo e Pinto scavalcato: addio Roma

Ribaltone e addio Roma: la notizia è del tutto inaspettata. Si parla già di un accordo trovato. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Accordo raggiunto, nonostante fino a poco tempo fa si parlava di un rifiuto. Ma all’improvviso le cose sono cambiate, tant’è che manca solamente un ultimo tassello per completare l’affare. Un affare che ormai sembra essere andato in porto per buona pace della Roma, che lo annusava da un poco di tempo e che per un certo periodo, soprattutto l’ultimo, ci ha creduto.

Ma niente, anche in questo caso Tiago Pinto non riuscirà a centrare il colpo, perché il giocatore è stato accostato anche con una certa insistenza al club giallorosso che siamo certi più di un pensiero ce lo ha fatto nel corso non solo di questa sessione di mercato, ma anche la scorsa estate visto che il suo passaggio all’Atletico Madrid non ha avuto nessun costo per il club spagnolo. Era svincolato e quindi si è mosso a parametro zero. Un colpo che sarebbe piaciuto anche alla Roma che allo stesso modo la scorsa estate ha portato a Trigoria Ndicka e Aouar.

Addio Roma, Soyuncu ha detto di sì al Fenerbahce

Niente da fare prima per Soyuncu e niente da fare adesso. Secondo i media turchi il giocatore ha trovato l’accordo personale con il Fenerbahce. Pochi giorni fa, stando ad As, lo stesso difensore turco aveva rifiutato la destinazione. Adesso però è stata accettata e l’ultimo tassello è quello di trovare un accordo con i madrileni per mettere nero su bianco e chiudere la questione. Ma c’è anche un’altra questione: secondo Relevo in questo momento il club madrileno avrebbe trovato un accordo con il Porto, anche se la destinazione è ancora tutta da decidere. Un intreccio, con una certezza: non arriverà alla Roma.

Il Fenerbahce ha presentato ufficialmente una richiesta alla società che in campo è guidata da Simeone, e stessa cosa hanno fatto i portoghesi che stanno battagliando con il club turco per prendere il difensore. La Roma quindi ha subito il doppio sorpasso. No, non c’è niente da fare.