Esonero Mourinho, pazienza finita: lo hanno fatto fuori. La sentenza ormai è chiara: “Attendo il comunicato”.

Il momento di difficoltà continua imperterrito in casa Roma, laddove la squadra pare essere tornata nuovamente a vivere sensazioni e momenti complicatissimi come quelli di inizio anno, superati pian piano nell’iniziale parentesi di stagione ma mai in modo definitivo.

Fin qui, infatti, la squadra di Mourinho ha sempre palesato incertezze e difficoltà e, se è vero che molte di queste sono risultate legate anche alle limitazioni di natura fisica e numerica della squadra, è altrettanto giusto evidenziare come l’attuale nono posto in classifica non renda giustizia al valore effettivo della rosa.

Per quanto sia impossibile non ammettere che importanti defezioni abbiano fin qui pesato sul cammino, è altrettanto giusto sottolineare come il peso e la ponderazione delle responsabilità meriti di essere quantomeno approfondito in questa fase, al fine di apparecchiare nel migliore dei modi un futuro che, indubbiamente, continua ad essere legatissimo anche al presente.

Esonero Mourinho, una parte di tifosi della Roma ha deciso: addio immediato

La piazza, ovviamente, non può che essere delusa e rammaricata per quanto fin qui raccolto dalla squadra, con risultati e prestazioni non sempre convincenti e con un piazzamento in campionato che, seppur non definitivo e orientato anche dalla saturazione della regione europea di classifica, non può non rappresentare un campanello di allarme.

A tal proposito, dunque, meritano di essere riportate le posizioni di numerosi tifosi della Roma che, come già accaduto dopo il derby, hanno iniziato a ponderare qualche posizione forte anche su José Mourinho. La stima e la fiducia nei confronti dell’allenatore non è mai mancata in questi anni e lo Special One, a differenza dei giocatori, ha sempre goduto di grande egida da parte di buona parte della tifoseria. Quanto raccolto e riportato di seguito su X, però, lascia intendere come anche la posizione del portoghese inizi ad essere meno solida del passato.

“Non ho dubbi che Mourinho sia uno dei più grandi di sempre, ma ora è giunta l’ora di andarsene”. “Mourinho deve andar via, siamo diventato una squadra mediocre, che perde contro tutti”. “Grazie di tutto José, ma mi sa che è arrivato il momento”. “Non sono campioni ma non sono nemmeno così scarsi da essere noni in classifica: sono i medesimi che arrivarono in finale di Europa League lo scorso anno. Quando le cose vanno bene, il merito è di Mourinho mentre quando vanno male come quest’anno allora lui è esente da colpe?! Adesso ha stufato, deve andarsene”. “Mandate via Mourinho al più presto”. “Forza Roma e complimenti al Milan, i pali ci hanno salvato dall’imbarcata. Ah, dimenticavo la cosa più importante: #MourinhoOut”. “Mourinho deve andarsene. Friedkin, attendo il comunicato“.