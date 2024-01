Esonero Mourinho, riunione immediata coi Friedkin

La panchina di José Mourinho continua a scricchiolare dopo l’ennesima sconfitta della Roma. L’ipotesi esonero non è da escludersi, e spunta la riunione decisiva con i Friedkin.

La Roma è reduce dall’ennesimo passo falso in un big match, stavolta a San Siro contro il Milan. La squadra giallorossa non è riuscita a cancellare la delusione dopo il derby perso in Coppa Italia ed ora è sprofondata al nono posto in classifica. In trasferta e nei grandi appuntamenti in campionato la squadra giallorossa continua a faticare e la sconfitta di ieri certifica il periodo di crisi della squadra guidata in panchina da José Mourinho. Il futuro del tecnico portoghese è tornato un tema caldissimo e spunta la riunione decisiva con la famiglia Friedkin.

L’ipotesi di esonero in anticipo continua a prendere piede in casa Roma dopo la pesante sconfitta di San Siro. Nelle scorse ore era emersa la presenza di una penale da versare al tecnico in caso di addio anticipato. Il contratto del portoghese è in scadenza a giugno e, nonostante dopo la vittoria sul Napoli pareva essersi aperta la corsa al rinnovo, ora le strade tra i Friedkin e Mourinho sembrano pronte a separarsi. E non sembra del tutto tramontata l’ipotesi di un addio in corsa, con un ribaltone in panchina che avrebbe del clamoroso in casa Roma.

Esonero Mourinho, riunione Friedkin-Souloukou: verdetto in arrivo

Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, le prossime ore saranno decisive intorno al futuro immediato di José Mourinho. Il tecnico portoghese resta in bilico dopo l’ennesima dolorosa sconfitta dei suoi e la posizione in classifica dopo l’eliminazione in Coppa Italia potrebbe costargli la panchina.

L’edizione on-line del quotidiano ha svelato che tra poche ore ci sarà una call decisiva tra Houston e Roma. I partecipanti saranno Ryan Friedkin e Lina Souloukou dalla Capitale e Dan Friedkin dagli Stati Uniti. Non sarà presente il partente Tiago Pinto, secondo il media non tramonta la suggestione De Rossi come traghettatore in caso di esonero anticipato per José Mourinho. Sono ore caldissime per la panchina della squadra giallorossa.