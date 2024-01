Milan-Roma infinita, Lukaku non può crederci: il gesto fa il giro del web

La reazione che ha visto protagonista Romelu Lukaku è immediatamente circolata sui social. Big Rom non credeva ai suoi occhi.

Non è stata la sua partita. Nonostante il grande lavoro spalle alla porta, Romelu Lukaku non ha inserito il suo nome nel tabellino marcatori neanche contro il Milan, faticando ancora una volta ad incidere in un big match.

L’assenza di Paulo Dybala ha pesato come un macigno nell’economia della manovra giallorossa. Senza le giocate della Joya, il belga è stato facilmente ingabbiato dalla retroguardia rossonera. Soprattutto nella prima frazione di gioco, con Pellegrini in panchina, sono stati pochissimi i palloni giocati dal numero 90 della Roma. Il rifornimento dalle catene esterne, come spesso è capitato in questa prima metà della stagione, è stato insufficiente. E proprio l’esito una sortita di un esterno giallorosso ha causato la reazione di Lukaku che sta facendo letteralmente impazzire il web.

Roma, Lukaku e la reazione al mancato cross di Celik

Nel primo tempo, infatti, in una delle rare occasioni in cui la Roma sembrava poter sfondare sulla corsia destra, Celik ha avuto la possibilità di servire Lukaku che aveva fatto un bel movimento in area di rigore. Tuttavia, l’esterno turco ha cincischiato, non riuscendo ad eludere il suo diretto marcatore e finendo con il perdere il pallone dopo una serie di finte sterili.

In attesa di ricevere il pallone del compagno, Lukaku ha prima aspettato l’esito dell’azione, salvo poi disperarsi dopo aver visto sfumare l’azione di Celik. Scuotendo visibilmente il capo, Big Rom ha abbassato la testa, quasi rassegnato dopo aver attaccato invano il primo palo. Con un’andatura caracollante, il numero 90 ha poi mestamente lasciato l’area di rigore del Milan per non finire in fuorigioco, ripensando all’occasione sciupata dalla Roma in ripartenza. Tanto è bastato per far scatenare il popolo del web, con la reazione di Lukaku che è diventata in pochi minuti assolutamente “virale”.