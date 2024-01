Mourinho, altro che esonero: hanno messo nero su bianco

Gli ultimi risultati sembravano aver messo in discussione José Mourinho, ma ora la situazione pare essersi ribaltata

Un punto in due partite di campionato più l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Difficilmente ci si poteva aspettare un inizio di 2024 peggiore in casa Roma, ma nonostante ciò la panchina di José Mourinho sembra più salda che mai.

Il nuovo anno era cominciato con la vittoria con la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia. Un successo tutt’altro che agevole, dato che fino ad un quarto d’ora dalla fine il risultato sorrideva alla squadra di Serie B. Poi un guizzo di Azmoun per Lukaku e il rigore di Dybala hanno aggiustato una serata che poteva diventare un incubo.

Le successive tre partite hanno confermato i dubbi che si avevano su questa squadra che invece di convincere e avvicinarsi ai primi quattro posti, si è allontanata fino a toccare il nono posto. Il pareggio per 1-1 con l’Atalanta poteva anche essere visto come un bicchiere mezzo pieno, ma la sconfitta senza attenuanti nel derby con la Lazio e il ko per 3-1 con il Milan in Serie A sono state due batoste non indifferenti per il tifo giallorosso.

Mourinho, nessun esonero alle porte

Tra i colpevoli di questa situazione, è spuntato anche José Mourinho. La sua panchina, secondo alcune voci, ha cominciato a traballare e la mancanza di un rinnovo non sembra essere un bel segnale per il tecnico portoghese. Eppure per i bookmakers non c’è alcun dubbio: José Mourinho sarà l’allenatore dei giallorossi anche la prossima stagione.

Secondo Sisal, la possibilità di vedere lo Special One ancora sulla panchina della Roma ad agosto 2024 è data a 1.57 mentre addirittura Snai, che offre la possibilità di puntare su chi sarà l’allenatore dei giallorossi a settembre, lo quota a 1.45. Insomma, pochi dubbi a fronte di alternative che sembrano ben più distanti. Conte è il piano B più probabile, ma è quotato cinque volte la posta in palio, seguito da Thiago Motta del Bologna e Farioli del Nizza.