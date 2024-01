Norme violate e nuova penalizzazione: classifica da riscrivere

Penalizzazione e classifica riscritta: campionato nel caos. Sono sicuri che le cose potrebbero andare in questo modo. Ecco la situazione

La situazione potrebbe diventare ancora più complicata di quanto non lo sia già. Di certo da quelle parti la penalizzazione, almeno la prima, se la sono messa alle spalle, ma nello spazio di pochissimo tempo ne potrebbe arrivare un’altra. Non così forte, ma bastevole per riscrivere, di nuovo, la classifica del campionato.

Insomma, un nuovo terremoto potrebbe colpire la Premier League. E nel mirino a quanto pare ci potrebbe finire nuovamente la società che ha già pagato con 10punti di penalizzazione. Parliamo dell’Everton, che si è già beccato 10 punti di penalizzazione per irregolarità finanziarie e che secondo FootballInsider se ne aspetta un’altra.

Nuova penalizzazione per l’Everton

Altri sei punti di penalità, che si andrebbero quindi ad aggiungere ai dieci già presi per un totale di sedici punti in meno in classifica. Una classifica che quindi verrebbe nuovamente riscritta anche se le cose, forse, potrebbe anche andare in un altro modo. E come? Eccolo spiegato.

Rispetto alla prima legnata nei mesi scorsi, l’Everton ha presentato immediatamente ricorso e appunto da questo si aspetta che almeno 4 punti possano essere tornati indietro. In tutto questo la penalizzazione, qualora venissero confermate le previsioni, sarebbe di dodici punti. Due in più rispetto a quelli che sono già stati inflitti. In poche parole la situazione è anche tutta in divenire, con la possibilità di essere nuovamente risucchiati nelle zone brutte della classifica e dover lottare ancora e fino alla fine del campionato per raggiungere la salvezza. Momenti tesi dalle parti del Merseyside quindi, il fiume che taglia Liverpool e che dà il nome anche al derby con la squadra di Klopp.