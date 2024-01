Rilancio rossonero, la Roma ha accettato: accordo a un passo

Calciomercato Roma, emergono nuovi ed importanti aggiornamenti sul futuro di un calciatore finito prepotentemente nel mirino del club rossonero. Si discutono soltanto le modalità di pagamento.

Archiviata la nuova sconfitta stagionale patita contro il Milan, la Roma è attesa da un filotto di impegni che contribuiranno a definire con maggiore chiarezza le ambizioni della compagine di Mourinho in campionato. Sono tanti i limiti emersi nel corso della sfida contro i rossoneri, a cui la sessione invernale di calciomercato ancora in corso potrebbe porre qualche rimedio.

Come rivelato da Tiago Pinto nelle interviste nella “pancia” di San Siro, però, il focus della Roma è improntato soprattutto alle uscite. Sono tanti i profili al passo d’addio, a cominciare da Celik e Renato Sanches per i quali si aspettano risposte definitive a stretto giro di posta. Un altro nome dalla cui cessione la Roma spera di monetizzare, però, è quello di Matias Vina, da tempo finito nei radar del Flamengo. Dopo i sondaggi esplorativi che ormai andavano avanti da qualche settimana, il club di Rio ha deciso di passare all’attacco. Prima formalizzando un’offerta da 6 milioni di euro respinta dai giallorossi, poi atterrando in Europa con la volontà di trovare la quadra definitiva per l’affare Vina.

Calciomercato Roma, Vina-Flamengo: accordo a un passo, ultimi dettagli da limare

Stando a quanto evidenziato dal giornalista Julio Miguel Neto, il blitz dell’area mercato del Flamengo avrebbe sortito effetti importanti. I rossoneri, infatti, avrebbero rilanciato rispetto alla prima offerta, mettendo sul piatto una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Proposta di fatto accettata dalla Roma, che ora starebbe discutendo con il club di Rio soltanto gli ultimi dettagli.

La trattativa Flamengo-Roma per Vina, dunque, procede a vele spiegate. Le parti hanno di fatto raggiunto un accordo di massima sulla valutazione complessiva del terzino uruguaiano, che si attesta sugli 8 milioni di euro. Dopo un lungo tira e molla, infatti, Pinto ha deciso di ridimensionare la richiesta iniziale di 10 milioni di euro, trovando con il Flamengo una sorta di compromesso. La fumata bianca, dunque, è sempre più vicina. Le parti stanno ora discutendo gli ultimi dettagli a proposito delle modalità di pagamento prima di suggellare definitivamente l’affare. Da ricordare che il club di Rio aveva già trovato l’accordo con il Vina, sulla base di un contratto quadriennale. La trattativa, ormai, è in dirittura d’arrivo.