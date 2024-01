Calciomercato Roma, accordo e visite mediche: è in città

Nella giornata di Mourinho e De Rossi, c’è un’altra notizia praticamente ufficiale che condizionerà il calciomercato della Roma

Mentre a Trigoria una cinquantina di tifosi ha atteso l’uscita dei giocatori dopo il primo allenamento agli ordini di Daniele De Rossi, in tutto il mondo la notizia dell’esonero di José Mourinho continua ad essere una delle più lette e commentate. L’addio allo Special One porterà per forza di cosa delle conseguenze inevitabili, sia a livello societario, sia per quanto riguarda la costruzione della rosa nelle prossime sessioni di calciomercato.

Nonostante l’arrivo di Dean Huijsen, fino a qualche giorno fa la priorità del mercato giallorosso restava il reperimento di un altro difensore per consentire a Mou di avere maggiori opzioni per la linea a tre. Ora, l’arrivo dell’ex capitano giallorosso potrebbe mutare gli scenari, ferma restando la necessità di perfezionare alcune cessioni prima di poter operare nuovamente in entrata. Uno dei nomi più chiacchierati in orbita romanista era quello di Caglar Soyuncu, ma le ultime notizie sul suo conto dipingono scenari diversi.

Calciomercato Roma, Soyuncu al Fenerbahçe

Secondo ‘Fanatik’, infatti, il difensore turco sarebbe atteso a Istambul già in serata. Dopo l’accordo tra Atletico Madrid e Fenerbahçe raggiunto già nei giorni scorsi, l’ex Leicester si sarebbe finalmente convinto ad accettare il prestito in Turchia, dopo aver inizialmente rifiutato l’ipotesi di tornare a giocare in patria.

Una notizia che, oltre alla Roma, se confermata lascerà a mani vuote anche Fulham e Porto, da tempi non sospetti sulle tracce del gigante turco, grande amico di Cengiz Under.