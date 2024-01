Calciomercato Roma, sfida a Juve e Inter per il gioiellino: hanno già deciso

Calciomercato Roma, sfida a Juventus e Inter per il gioiellino della Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Parallelamente all’analisi di un momento complicato come quello attuale, in casa Roma si sta cercando di cogliere i giusti margini di inserimento in trattative che possano essere poi approfondite nel futuro più e meno lontano. Le priorità, ovviamente, restano in questa fase quelle relative ad un presente incerto e contraddistinto da importanti asperità, da plurimi punti di vista.

Certamente, va evidenziato come anche la stessa posizione di José Mourinho stia risultando in questa fase più traballante del passato ma, per ora, non paiono esserci i presupposti per poter assistere ad un allontanamento del portoghese anzitempo, contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti settimane con Tiago Pinto.

Terminato questo mese di gennaio, come noto, il GM giallorosso lascerà la Captale, con circa quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, collimante con quella dello Special One. Ciò, comunque, non cancella l’attenzione del club e della dirigenza verso aspetti di mercato, soprattutto alla luce delle diverse modifiche apparse necessarie in questa stagione in vista dei prossimi percorsi da apparecchiare per gli anni a venire.

Calciomercato Roma, sfida estiva a Juve e Inter per Gudmundsson

Numerose novità, infatti, paiono previste in casa Roma, come testimonia lo stesso cambiamento dirigenziale e come confermano anche le tante incertezze relative alla posizione di Mourinho, un cui allontanamento da giugno in poi amplierebbe ulteriormente l’ampiezza di una rivoluzione che, in un modo o nell’altro, risulterà necessaria.

Per tale motivo, dunque, in quel di Trigoria, come detto, si valutano possibili occasioni e situazioni di mercato da approfondire poi con tempistiche, umori e possibilità economiche diverse, al termine di una stagione dalla quale dipenderanno ovviamente gli apparecchiamenti futuri. Da tale punto di vista, dunque, non sfugga quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

A sua detta, infatti, ci sarebbe anche la Roma su Albert Gudmundsson, esterno sinistro del Genoa reduce da una prima parte di campionato felicissima con Gilardino e, più in generale, da un’esperienza biennale in Liguria che lo ha visto fin qui totalizzare 25 reti e 8 assist in 70 presenze. Il Genoa ha già ricevuto avances importanti per il giocatore, mantenendo però una certa fermezza per tutelarsi da nuovi addii dopo l’economicamente fruttifera ma tecnicamente dolorosa separazione da Dragusin.

Ecco perché, dunque, un eventuale addio di Gudmundsson sia da considerarsi uno scenario da procrastinare all’estate, in vista della quale, oltre alla stessa Roma, anche Juventus e Inter starebbero studiando la situazione per avanzare vere e proprie offerte per il mese di giugno.