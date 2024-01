De Rossi alla Roma, spunta il mega bonus dopo la firma del contratto. L’unica richiesta di DDR alla proprietà

Daniele De Rossi ha accettato immediatamente la panchina della Roma. E lo ha fatto con il grande entusiasmo che ha sempre contraddistinto la sua carriera di giocatore legata in maniera indissolubile ai colori giallorossi. Non ci ha pensato un minuto, appena ha ricevuto quella chiamata ha detto di sì, accettando anche i soli sei mesi di contratto che i Friedkin gli hanno messo davanti.

Dopo la non piacevole esperienza alla Spal, DDR si tuffa su una panchina bollente, con una squadra che ha dimostrato oggettivamente poco in questo avvio di stagione, e che è chiamata a prendersi non solo la qualificazione alla prossima Champions League ma anche ad arrivare in fondo all’Europa League. Non manca tanto al doppio impegno contro il Feyenoord. Ma il primo obiettivo è bello chiaro in mente: la vittoria contro il Verona sabato sera all’Olimpico.

De Rossi alla Roma, il bonus per la Champions League

Intanto arrivano alcuni dettagli sul contratto di De Rossi. A riportarli è Di Marzio, che svela come DDR creda nel proprio lavoro. L’ex centrocampista avrebbe avanzato una sola richiesta alla società, quella di inserire un bonus significativo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto non è poi così distante: sono cinque i punti al momento che dividono i giallorossi dalla Fiorentina.

Insomma, un De Rossi che ci crede e che si è visto accettare dalla proprietà questa richiesta. Inoltre, dopo il no di Pinzi, ex Lazio, come collaboratore, arriva anche la notizia, riportata sempre da Di Marzio, che sarà Brignardello il nuovo preparatore atletico della squadra. Nella sua carriera ha lavorato con Ventura alla Nazionale e invece all’estero ha avuto esperienze con il Watford dei Pozzo e con il Marsiglia quando Tudor è stato l’allenatore dei francesi.