Dybala, l’addio social a Mourinho è un avviso per la Roma

Dybala, l’addio della Joya a Mourinho potrebbe essere letto anche con un avviso per la Roma. Ecco le parole dell’argentino

La notizia ha sconvolto il mondo giallorosso. Una notizia che nessuno in questo momento si aspettava. Probabilmente nemmeno i giocatori della Roma. E adesso, piano piano, arrivano anche le prime reazioni dei calciatori giallorossi che, come al solito, affidano ai propri canali social le reazioni.

Uno dei primi è stato Paulo Dybala, probabilmente arrivato in città anche per via della presenza dello Special One in panchina. Difficilmente, con un altro tecnico, la Joya avrebbe accettato l’offerta giallorossa. Questo è almeno quello che raccontano le cronache di quei giorni, e anche di quelli successivi. Fatto sta che, attraverso Instagram, Dybala ha saluto Mourinho. Lanciando quasi un avvertimento da tenere in considerazione nei prossimi mesi.

Dybala, parole al miele per Mourinho

Come sappiamo la Joya ha una clausola rescissoria di 12milioni di euro – scaduta ieri e che si riattiverà in estate – e che quindi per pochi soldi potrebbe lasciare il club. Il suo messaggio è stato questo.

“Grazie mister! Grazie di tutto.. lavorare con te è stato un piacere enorme. Grazie dei tuoi consigli e ogni parola che mi hai dato. Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto”. Insomma, un Dybala che sembra intenzionato nel suo futuro – noi speriamo molto futuro – a lavorare ancora agli ordini dello Special One. Ma c’è quella spada di Damocle della clausola (deve comunque accettare lo stesso giocatore) che potrebbe portarlo via da Trigoria. Una situazione che molti sospettavano, soprattutto senza Mou. E che adesso potrebbe essere meno lontana. In attesa di capire come giocherà De Rossi, che è già dentro Trigoria pronto a cominciare questa avventura.