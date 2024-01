Esonero Mourinho UFFICIALE: l’annuncio della Roma sul nuovo allenatore

Annuncio ufficiale: la Roma esonera José Mourinho. Ecco il saluto del club al tecnico portoghese, con l’annuncio riguardo la nuova guida tecnica della panchina giallorossa.

Un nuovo colpo di scena per la proprietà Friedkin. In questi minuti la Roma ha ufficializzato l’esonero di José Mourinho. Il tecnico portoghese viene salutato sui canali ufficiali della squadra giallorossa, destando tanta sorpresa nella piazza romanista. L’ipotesi di un esonero era stata ventilata, ma nelle aperture dei giornali di questa mattina non aveva trovato alcun riscontro effettivo. Ed invece, come abitudine della presidenza statunitense, l’esonero è stato appena formalizzato in via ufficiale.

“L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.” Come un fulmine a ciel sereno la società giallorossa ufficializza l’esonero dello Special One. Dopo le ultime due sconfitte in casa Roma, il derby di Coppa Italia e la trasferta di San Siro contro il Milan, la società decide di sollevare il tecnico dalla panchina giallorossa. Sul comunicato ufficiale si leggono i saluti di Dan e Ryan Friedkin al portoghese: “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”.

L’annuncio prosegue: “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro.” Un altro colpo di scena messo in atto dalla proprietà texana. José Mourinho lascia la Roma dopo due stagioni e mezza, in cui ha vinto la Conference League e sfiorato l’Europa League la scorsa stagione.

La domanda che tutti si pongono è intorno a chi raccoglierà l’eredità di José Mourinho sulla panchina della Roma. La scelta può cadere su un traghettore fino a fine stagione, oppure su un nome più altisonante che possa risollevare gli umori della piazza. Nel comunicato ufficiale dell’esonero la società giallorossa sul tema aggiunge: “Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.“