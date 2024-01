Incontro prima di Milan-Roma, 10 milioni e firma rossonera

Calciomercato Roma, addio immediato e firma rossonera: cambia l’incasso per Tiago Pinto. Ecco cosa sta succedendo.

Parallelamente allo svolgimento di ponderazioni e valutazioni circa le attuali difficoltà vissute dalla Roma, in quel di Trigoria bisogna fare i conti anche con il proseguimento di un calciomercato che, nel corso delle prossime due settimane, può ancora regalare qualche novità, da diversi punti di vista.

I più che limitativi patti con la Uefa per il settlement agreement si sono fin qui fatti sentire e, come emerso nel corso di quest’ultimo triennio, hanno impedito ai giallorossi di poter compiere investimenti troppo importanti, costringendo di fatto proprietà e dirigenza ad anteporre occasioni, intuizioni e tentativi alla possibilità di intervenire sul mercato con spese importanti. Ciò, comunque, non ha impedito a Mourinho di poter raggiungere bei risultati negli ultimi due anni, al netto delle recenti difficoltà che meritano e meriteranno approfondimenti e disambiguazioni per l’apparecchiamento dei progetti futuri nella Capitale.

Calciomercato Roma, incontro a Milano e nuova offerta per Vina: firma rossonera

Qui tante cose paiono destinate a cambiare prossimamente, come emerso dall’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto e dall’avvicinamento della scadenza contrattuale di José Mourinho, ad oggi ben lungi dalla solidità un tempo vantata e protagonista di qualche colpevolezza riconosciuta, per la prima volta in modo più evidente, anche da una parte della tifoseria.

Ciò non cancella, comunque, la necessità di dover mantenere vividi gli intenti e l’unità, in vista di una stagione che ha ancora tanto da offrire, in attesa di eventuali coadiuvanti giungenti dal mercato. Per ora, come si è compreso abbastanza chiaramente, la Roma non può distinguersi per grandi operazioni e ciò è confermato anche dalla forte attenzione rivolta in questa fase alle uscite. Proprio da tale punto di vista, non sfugga quanto raccolto da Gianluca Di Marzio circa la partenza di Matias Vina.

Come noto, sulle tracce del terzino sinistro c’è da qualche tempo il Flamengo, che avrebbe offerto alla Roma circa 10 milioni di euro, strutturati su una parte fissa di 7 milioni. Tale somma porterebbe i giallorossi a dare il via libera per il trasferimento dell’uruguaiano, con conseguente riconoscimento di un indennizzo al Sassuolo per l’interruzione del prestito.

Nella giornata di ieri, ci sarebbe stato un incontro con l’agente del giocatore nell’hotel milanese che ha ospitato la Roma prima della gara di San Siro. L’offerta è sul tavolo e si attendono ora i chiarimenti finali per comprendere se ci siano i presupposti che garantiscano la chiusura; da specificare, comunque, l’impossibilità della Roma di reinvestire questa somma sul mercato. Vina, infatti, non è in lista e l’eventuale incasso non varrebbe per il transfer balance ma solamente per bilancio e il su citato settlement agreement.