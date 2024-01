Lukaku ha scelto Guardiola, voltafaccia immediato

Tradimento e scelta emblematica, Lukaku non dimentica né perdona: ha scelto Guardiola. Ecco cosa è successo.

Nel corpo di valutazioni e discussioni che stanno toccando il mondo Roma in questa fase, figurano certamente anche quelle analisi relative ad elementi importanti e centralissimi all’interno di squadra e società. Così, dunque, anche se la posizione di José Mourinho ha iniziato a godere di meno solidità all’interno della società e della piazza, molti giocatori continuano ad essere considerati come alcuni tra gli artefici principali di tali difficoltà.

Limitandoci ai discorsi di sola natura tecnica, non si può ignorare certamente la grande defezione della rosa sulle fasce, con i diversi interpreti che, in questa zona di campo, oltre che a palesare sovente sbavature di natura difensiva, hanno da tempo smesso di garantire quell’apporto necessario per poter lavorare bene con una difesa a tre.

Certo, il problema non può limitarsi unicamente a questo aspetto ma è proprio da tale punto di vista che sono arrivate le critiche e le asperità più importanti. Ciò detto, però, la piazza ha iniziato a comprendere come non possa considerarsi lesa maestà il dire che anche nomi importanti come quello dell’allenatore o di alcuni giocatori centralissimi meritino quantomeno di essere messi in discussione.

Lukaku dimentica e si ‘vendica’ di Inzaghi: ha scelto Guardiola e Spalletti

Tra i vari, non solamente dalla trasferta di San Siro, figura anche Romelu Lukaku, anch’egli apparso in difficoltà nell’ultimo mese, come emerso dalla scarsa collaborazione offensiva nei big match, escluso l’incrocio dello scorso 23 dicembre con il Napoli. Il cammino attuale della Roma e le ripercussioni economiche legate a quest’ultimo, come da tempo noto, si rifletteranno anche su scelte di mercato e ponderazioni relative alla permanenza del belga nella Capitale.

Per ora, però, non si può ignorare quanto accaduto nel corso delle ultime ore, con l’ex Inter nuovamente protagonista. Dopo un’estate infuocata e un rapporto deterioratosi con il mondo Inter tutto, Lukaku parrebbe aver voluto ‘vendicare’ alcuni trattamenti riservatigli da Inzaghi la scorsa stagione, quando, ad esempio, non gli venne concessa la titolarità nella finale di Champions League.

In occasione delle votazioni per il Best Fifa Awards, il capitano del Belgio non ha inserito Simone Inzaghi, suo ex allenatore, nella lista dei migliori tecnici del 2023. Al suo posto, l’attuale attaccante della Roma ha inserito Guardiola, Xavi e Luciano Spalletti.