Mourinho rompe il silenzio: l’annuncio social è un inno al romanismo

Il post pubblicato da José Mourinho sul suo profilo Instagram dopo essere stato esonerato ha fatto subito il giro del web.

Non ha parlato José Mourinho, ma ha affidato il suo pensiero ad un post su Instagram. Rapido, fulmineo, struggente: da cuori forti. Un breve video, nel quale sono immortalati alcuni degli istanti più indelebili dell’esperienza in giallorosso dello Special One.

Dalla vittoria della Conference alla finale persa a Budapest; l’amore dei tifosi e il tatuaggio della Coppa vinta nella Capitale. Tatuato sulla pelle come un marchio che l’azione divoratrice del tempo non potrà mai cancellare. Il tutto, impreziosito da una didascalia che definire eloquente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amor, fratelli, storia, cuore, eternità.”