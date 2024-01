Nuova squadra per Mourinho: firma bianconera

Varie voci si susseguono sul futuro di José Mourinho tra cui quella che lo vedrebbe clamorosamente vestita di bianconero

L’esperienza di José Mourinho alla Roma è terminata dopo due stagioni e mezzo. La società ha deciso di porre fine al legame che legava il tecnico portoghese alla società giallorossa. Sono stati due anni storici con due finali europee consecutive.

La prima vinta con il Feyenoord in Conference League mentre la seconda di Europa League persa contro il Siviglia ai calci di rigore. La Roma ha deciso di ripartire, almeno fino a giugno, con Daniele De Rossi salvo poi prendere una decisione definitiva per la prossima stagione una volta terminata questa. Una sorta di traghettatore momentaneo per guidare la Roma tra Serie A e Europa League.

Chi invece rimane fermo è proprio José Mourinho che dovrà dunque decidere quale strada intraprendere. Considerando il palmares, il tecnico lusitano ha ben poco altro da chiedere avendo vinto tutto e diventando proprio con la Roma il primo allenatore a vincere tutte le competizioni UEFA: Champions League, Europa League e Conference League, proprio in quella notte di Tirana decisa da Zaniolo su assist di Mancini.

Mourinho riparte subito, decisione shock

Proprio perché in Europa sembra ormai aver fatto piazza pulita da tempo, Mourinho potrebbe sbarcare in Arabia Saudita. Certo, gli stimoli a livello di calcio vero e proprio sarebbero limitati, in favore però di offerte economiche difficilmente rifiutabili. Secondo The Chronicle, l’Al Hilal e l’Al Ahli avrebbero già messo gli occhi sull’ormai ex allenatore della Roma con l’intento di portare un uomo non solo dai grandi valori sportivi ma anche di comunicazione in Arabia.

Questo potrebbe addirittura non chiudere definitivamente le porte all’Europa. Infatti il Newcastle ha gli stessi proprietari delle sopracitate Al Hilal e Al Ahli attraverso il Saudi Public Investment Fund (PIF). Allo stesso tempo, l’attuale allenatore dei Magpies Eddie Howe non sta vivendo una stagione mirabolante e l’eliminazione dalle coppe europee e il decimo posto attuale in campionato avrebbero fatto scricchiolare la panchina dell’inglese.