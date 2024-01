Ribaltone dirigenziale Roma: scelta fatta, i Friedkin non hanno dubbi

Dopo l’esonero di José Mourinho, in giornata si erano diffuse nuove voci circa un nuovo possibile ribaltone. La presa di posizione dei Friedkin non è tardata ad arrivare.

La notizia dell’addio di José Mourinho con la conseguente decisione della Roma di virare definitivamente su Daniele De Rossi hanno rappresentato un vero e proprio turning point della stagione giallorossa.

Il tecnico portoghese ha pagato una prima parte di stagione vissuta tra troppi alti e bassi. Da qui la scelta di Friedkin di imprimere una svolta che definire clamorosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Oltre al ribaltone sulla panchina giallorossa, però, in giornata era circolata anche la notizia di un possibile addio di Lina Souloukou. Secondo gli spifferi circolati nel pomeriggio, infatti, il nuovo CEO della Roma non avrebbe gradito la scelta dei Friedkin di non interpellarla in una scelta comunque delicata come l’esonero di Mourinho. Il condizionale, però, mai come in questo genere di circostanze è d’obbligo.

Filtrano infatti secche smentite lato Roma in merito a queste ultime voci. La posizione di Lina Souloukou non è affatto in discussione, dal momento che gode della stima della proprietà statunitense che non hanno esitato a metterla al centro del progetto giallorosso.