Roma, addio ufficiale e ritorno di fiamma: il grande ex è pronto

Addio ufficiale già annunciato, ecco l’ex Roma per sostituirlo: l’hanno detto in diretta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà evidenti e vivissime di questa fase costringono il mondo Roma tutto a fare valutazioni in vista del futuro più e meno lontano, toccando argomenti e aspetti di varia natura. L’apertura del calciomercato invernale, ovviamente, ha portato Tiago Pinto e colleghi a mantenere vivida ed elevata l’attenzione sui numerosi aspetti relativi alla campagna acquisti, con particolare occhio di riguardo a quella situazione uscita dalla quale eventuali nuovi rinforzi non potranno prescindere.

A ciò si aggiungano poi le tante valutazioni destinate a toccare il mondo dirigenziale e la posizione dello stesso José Mourinho: al termine di una settimana infuocata, come raccolto dall’immediato post Milan-Roma, anche il tecnico ha iniziato a ricevere qualche critica e osservazione da parte di una piazza che, quasi all’unisono, ha in questi due anni e mezzo palesato grande sostegno e conforto nei suoi confronti. Differentemente a quanto emerso nei momenti più caldi successivi al fischio finale di San Siro, la posizione di Mourinho pare, comunque, destinata a godere di una certa solidità fino a fine stagione.

Addio annunciato Pinto, lo hanno detto in diretta: riecco Massara

Con ogni probabilità, infatti, si continuerà con lo Special One in panchina almeno fino al termine del suo contratto, fissato a giugno 2024. Come tanti altri aspetti, però, anche questa questione potrà andare incontri a cambiamenti in plurime direzioni, con una forte e chiara dipendenza dai risultati che saranno raggiunti dalla squadra nel corso delle prossime settimane e, più in generale, di questa seconda parte di stagione.

Ad oggi, comunque, la grande e unica certezza del mondo Roma pare interessare soprattutto la posizione del direttore sportivo, che sta certamente tenendo impegnati i Friedkin e i loro adepti dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Tiago Pinto, che lascerà il club a fine stagione. In una parentesi già ricca di domande e interrogativi, una certa curiosità è dunque rivolta anche alla posizione del club rispetto alla ricerca di un alter ego al portoghese. Da tale punto di vista, non sfugga quanto annunciato da Michele Fratini durante la trasmissione di Rai Sport, Calcio Totale.

“Alla Roma torna Massara: ha lasciato il cuore nella Capitale e lo chiamano il direttore ombra perché è molto riservato ed è fantastico anche sul piano dello scouting. Sabatini lo ha adottato da un punto di vista professionale ed è cresciuto con lui. Anche Massara ha vinto lo scudetto con il Milan“.