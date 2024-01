Roma, ultimi dubbi fugati: il nuovo staff di De Rossi

L’addio di Mourinho ha portato ad un cambio non solamente in panchina, ma anche del resto dello staff, ora capitanato da De Rossi

Come spesso accade quando arriva un esonero, come nel caso di José Mourinho e la Roma, anche gran parte se non tutto lo staff si allontana dalla società. Lo stesso succederà con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa.

La separazione con Mourinho arriva dopo due stagioni e mezzo alla guida dei colori giallorosso. Un periodo di luci e ombre con le annate europee tra Conference League vinta ed Europa League solo accarezzata, ma anche una media punti in campionato tutt’altro che entusiasmante, i derby persi e qualche scricchiolio di troppo nell’ultimo periodo.

Mourinho ha fatto e farà per sempre parte della storia della Roma, anche solo per la storica vittoria di una competizione continentale, ma ora la società ha deciso di cambiare pagina. Per farlo, almeno fino a giugno, ci sarà Daniele De Rossi. Al fianco della Roma in campionato per quasi vent’anni, ora “Capitan Futuro” guiderà dalla panchina i suoi amati colori giallorossi.

Le prime scelte di De Rossi

A partire dallo staff scelto da De Rossi, una delle prime operazioni attuate dall’ex centrocampista. Guillermo Giacomazzi sarà l’allenatore in seconda con Francesco Checcucci nelle vesti di Match analist, Giovanni Brignardello preparatore atletico e Simone Farelli come preparatore dei portieri. Infine, Emanuele Mancini sarà il collaboratore tecnico.

Una formazioni che dovrà già mettere nel mirino la sfida del 20 gennaio contro l’Hellas Verona per poi partire per l’Arabia Saudita per l’amichevole con l’Al Shabab. Il mese di gennaio si chiuderà con la trasferta di Salerno