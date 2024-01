Calciomercato Roma, anticipo bianconero per il prestito

Calciomercato Roma, si continuano a seguire diversi profili per il reparto arretrato, ma i bianconeri anticipano Tiago Pinto

Tempo di addii prematuri in casa Roma, con i giallorossi che poco tempo fa avevano ufficializzato l’addio di Pinto, che aveva lasciato presagire un vento di cambiamenti in società. Se la notizia dell’ex Benfica fu accolta con un certo sollievo da molti tifosi romanisti, diverso è stato per l’annuncio riguardante José Mourinho.

Molti dubbi aleggiavano intorno allo Special One, che però nonostante le mille difficoltà riscontrate durante i suoi due anni e mezzo nella capitale era sempre riuscito ad ottenere risultati importanti, come la conquista della Conference League e la finale di Europa League persa anche a causa dell’arbitraggio da rivedere del fischietto inglese Taylor.

Come annunciato, Pinto lascerà la sua posizione dopo il mercato di gennaio, per il quale continua a seguire diversi profili sia in Italia che all’estero. L’obbiettivo primario resta migliorare il reparto arretrato, tuttavia non arrivano buone notizie per il gm portoghese, che vede uno dei suoi pupilli essere sempre più vicino all’approdo in bianconero.

Calciomercato Roma, i bianconeri anticipano Pinto: in arrivo il difensore

Ennesima finestra di trasferimenti che si rivela difficile per la Roma e per Tiago Pinto. I paletti imposti dalla UEFA impediscono alla società di tentare investimenti importanti, dovendo ripiegare su soluzioni “di fortuna”, come già successo per l’operazione che ha portato il giovane Huijsen nella capitale, dopo che l’affare Bonucci è sfumato definitivamente.

Nonostante questo si continuano a seguire diversi profili, in particolare in difesa, reparto apparso tra i più in difficoltà in questa prima parte di stagione. I dubbi su Smalling e la partenza di Ndicka per la Coppa D’Africa pongono la Roma davanti ad un problema numerico ancora prima che qualitativo, da qui la necessità di cercare un altro difensore centrale.

Sul taccuino di Pinto ci sono diversi nomi, tra i quali figura quello di Chalobah, per il quale il Chelsea cerca da tempo una soluzione, preferibilmente a titolo definitivo. Secondo quanto riporta SkySport in Germania però Chalobah sarebbe uno degli obbiettivi primari del Fulham, che starebbe trattando con i Blues per un accordo in prestito garantendo una clausola di acquisto.

I bianconeri dunque scavalcano la Roma, ma fondamentale sarà la volontà del calciatore, che nel caso in cui dovesse rifiutare la destinazione potrebbe fare un grande assist a Tiago Pinto, che a quel punto potrebbe provare a reinserirsi.