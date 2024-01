Calciomercato Roma, Spinazzola gratis: “Colpo da applausi”

Continuano a tenere banco le indiscrezioni sul futuro di Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto a giugno con la Roma

Tronato titolare domenica scorsa contro il Milan, Leonardo Spinazzola si è reso ancora una volta protagonista di una prestazione farraginosa. Al numero 37 giallorosso viene imputata soprattutto la scarsa precisione nei cross e nei passaggi verso l’area di rigore, ma questa critica lo accomuna a tutti gli altri esterni presenti nella rosa romanista. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno 2024 e, per stessa ammissione dell’agente, l’ipotesi rinnovo è totalmente da escludere.

Di comune accordo con Davide Lippi, la dirigenza capitolina è pronta a prendere in considerazione una cessione immediata, in presenza di offerte interessanti. Sin dalla scorsa estate, per l’ex Juventus suonano le sirene arabe, ma il suo nome è stato accostato a diverse squadre europee. In Serie A, si è parlato anche di un possibile ritorno all’Atalanta, ma solo a parametro zero a fine stagione.

Spinazzola-Galatasaray, le ultime dalla Turchia

Le voci su Arsenal, Aston Villa e Manchester United non si sono ancora trasformate in offerte concrete. In Turchia, invece, continuano ad arrivare indiscrezioni sul Galatasaray. Secondo ‘yenicaggazetesi.com.tr’, i giallorossi di Istanbul non hanno ancora abbandonato le speranze di ottenere il calciatore a gennaio a zero, proponendo magari dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Una situazione che Tiago Pinto e la Roma non sembrano tuttavia inclini ad accettare.

Nonostante un periodo di forma non esaltante, l’eventuale arrivo di Spinazzola in Turchia verrebbe accolto con grande entusiasmo dal commentatore di ‘NutSpor’, Nihat Kahveci: “Il suo arrivo sarebbe ottimo. Lo Spinazzola che ho visto giocare agli Europei prima dell’infortunio giocherebbe in ogni squadra del mondo. È stato magnifico, se non si fosse infortunato sarebbe stato eletto miglior giocatore del torneo. Se dovesse arrivare al Galatasaray, sarebbe un colpo da applausi, dovremmo congratularci”.