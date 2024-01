Calciomercato Roma, ultimo allenamento: raggiunge subito il grande ex

Un obiettivo difensivo di Tiago Pinto si allontana ora dopo ora da Trigoria, causa pressing di svariate società

Daniele De Rossi ha definitivamente ordinato il proprio ufficio a Trigoria, ma il mercato invernale non ha intenzione di fermarsi per permettere al nuovo tecnico giallorosso di ambientarsi e comprendere al meglio le esigenze della rosa.

Metà gennaio è ormai passata e i vertici dei club sono occupati a sfruttare il momento più caldo e movimentato del mercato, durante il quale, distrarsi per qualche ora, significa perdere treni importanti, come quello lasciato andare da Tiago Pinto.

Il Porto ci riprova con Söyüncü, ma il Fenerbahçe è avanti

Gli aggiornamenti in merito alla situazione di Çağlar Söyüncü si susseguono incessantemente, ma una cosa sembra certa: il difensore dell’Atletico Madrid non diverrà un tesserato giallorosso. Il perpetuo flirt tra Söyüncü e il Fenerbahçe non sembra conoscere interruzioni, se non fosse per un tentativo in extremis da parte del Porto. Il club portoghese, come indicato sul profilo X (Twitter) di Sercan Hamzaoğlu, avrebbe allocato 4,5 milioni di euro per portare in rosa il calciatore dell’Atletico, attraverso un prestito di sei mesi. Uno sforzo apprezzabile, ma piuttosto vano, considerando i rinomati contatti che il Fenerbahçe sta intrattenendo in queste ore con gli agenti del calciatore. Attualmente il terzino turco (in grado anche di giocare al centro della difesa) parrebbe definitivamente convinto a tornare in patria, per iniziare una nuova avventura con il club di Istanbul.

Difatti, la priorità del club attualmente proprietario del cartellino di Söyüncü, è quella di ottenere un accordo favorevole con il Fenerbahçe, che pare l’opzione preferita dello stesso calciatore. Manca solamente la piena convinzione in merito alle condizioni del trasferimento da parte del club turco… Un volta ottenuto il via libera anche dal Fenerbahçe, ecco che Söyüncü si unirà ufficialmente al gruppo, dove, tra l’altro, è in forze Edin Dzeko, grande ex Roma, ancora in grado di dispensare calcio all’età di 38 anni. Tra una voce di mercato e l’altra, il calciatore sta proseguendo senza intoppi o distorsioni l’allenamento con l’Atletico Madrid, che potrebbe essere l’ultimo con gli spagnoli.

Grande rammarico per Pinto? Forse si, ma occorre ancora comprendere quali saranno le richieste di De Rossi e, soprattutto, le sue priorità in termini di modulo e sistema di gioco. Nel caso in cui fosse rimasto lo Special One, sarebbe divenuto sostanzialmente indispensabile un ulteriore innesto in difesa, oltre a quello di Dean Huijsen, per via dell’impiego indiscutibile della difesa a tre. Nel caso di De Rossi, invece, c’è ancora da capire se l’ex capitano della Roma continuerà a prediligere la difesa a tre, come avvenuto a Ferrara con la Spal, oppure deciderà di aprire definitivamente alla difesa a quattro, così da limitare l’impiego di un reparto attualmente minato dall’infortunio di Smalling, il complicato recupero di Kumbulla, la Coppa d’Africa di N’dicka e la pubalgia di Mancini.