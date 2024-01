Dal Real Madrid alla Roma, firma capitale e Juventus tagliata fuori. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Prosegue il periodo di importanti difficoltà in casa Roma, dove la piazza e la squadra risultano reduci da una doppia batosta pesante quanto deprimente, in Coppa Italia e campionato. Quattro giorni dopo la caduta contro la Lazio per 1-0, infatti, Cristante e colleghi non sono riusciti ad evitare nemmeno lo scacco di San Siro, giunto al termine di una prestazione in parte anche positiva, ma rivedibile e perfettibile in plurime componenti.

La mazzata di Theo Hernandez, in grado di spegnere definitivamente quelle speranze dal sapore di reminiscenza in una rimonta in casa del Milan, ha di fatto chiosato in modo impietoso un tour de force durante il quale la Roma è riuscita ad avere ragione solamente di un Napoli ben lungi dal suo massimo stato di forma.

L’esonero di Mourinho, poi, sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica. Ad ogni modo, al netto di nuovi possibili ribaltoni dirigenziali, Tiago Pinto avrà il compito di provare a rinforzare un organico che sta palesando non poche difficoltà. La situazione riguardante gli esterni, chiaramente, sarà uno dei temi di maggiore attualità in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, Lucas Vazquez per la fascia destra: lascia il Real Madrid

Servirà una virata immediata, accompagnata dalla speranza di poter riabbracciare quanto prima elementi importanti e da diverso tempo indisponibili, per motivi disparati e ormai pressoché noti. Il tutto, infine, senza dimenticare anche della possibilità attuale di intervenire sul mercato, al netto dei grandi limiti imposti ai Friedkin, riflessisi anche nella scarsità di possibilità di intervento in queste prime due settimane di gennaio.

In vista del futuro più lontano e del mercato estivo servirà, ad ogni modo, una rivoluzione volta a modificare diversi aspetti che fin qui non hanno funzionato, con conseguenti e prevedibili modifiche anche a livello societario e dirigenziale. Indipendentemente da ciò, poi, si continueranno a osservare anche le possibili opportunità di mercato e, da tale punto di vista, non può sfuggire quanto raccolto da El Nacional.

La fonte spagnola, infatti, evidenzia come dopo circa una decade nella capitale spagnola, Lucas Vazquez potrebbe a breve abbandonare il Real Madrid. Il contratto dell’eclettico laterale destro è in scadenza a giugno e il suo nome accontenterebbe non poco Mourinho. Sulle sue tracce, nel recente passato, si è registrato però anche l’interesse della Juventus, per quanto la possibilità di approdare a Roma sia definita ‘molto allettante’ dalle penne spagnole, soprattutto alla luce dell’opportunità di assicurarsi la titolarità in una regione di campo non proprio ricchissima di elementi in casa giallorossa.