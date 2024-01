De Rossi spalanca la porta a Totti: svolta Friedkin

De Rossi spalanca la porta a Totti: la svolta dei Friedkin da ieri è evidente e apre a degli scenari importanti. Eccone uno

Nessuno mai criticherà Daniele De Rossi. Chi si può permettere di mettere in discussione un uomo, prima che un allenatore, che ha dato tutto per la Roma e che ha sempre tifato Roma e che sin dal momento in cui ha deciso di diventare allenatore sognava di tornare a Trigoria in una veste diversa, quella che da ieri è ufficialmente sua? Nessuno, oggettivamente. Con i Friedkin che, per la prima volta, hanno riaperto al ritorno di una bandiera.

E adesso? E adesso secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si potrebbero aprire dei nuovi spiragli, di quelli inimmaginabili fino a poco tempo. Forse si potrebbe anche aprire definitivamente quella porta che Mou ha lasciato aperta ma non del tutto. Quella porta si potrebbe spalancare per un ritorno clamoroso dentro Trigoria, un altro, quello di Francesco Totti.

De Rossi e Totti insieme, la situazione

Un segnale di svolta quello piazzato dalla proprietà americana nella giornata di ieri. Quasi come un ritorno al passato. Ed ecco che l’amicizia fraterna tra DDR e Totti potrebbe riportare tutto alle origini, come una cosa normale, risaputa, una cosa che prima o poi deve andare in quel modo. Totti dirigente e De Rossi allenatore, per una Roma di romanisti veri, come nessuno al Mondo.

Chissà, magari i tempi adesso sono maturi anche per un richiamo di Francesco. Lui non ha mai nascosto la sua volontà, che sarebbe quella di essere di nuovo al centro del progetto. E con De Rossi le cose potrebbero anche essere leggermente più veloci. E i tifosi ovviamente in questo modo non possono fare altro che sognare, davvero, ad occhi aperti.