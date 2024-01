Mourinho, il tradimento è servito: firma choc targata Mendes

Tradimento e firma choc Mourinho, l’epilogo architettato da Jorge Mendes è clamoroso. Ecco cosa sta succedendo.

Sono state ore e giorni molto fervidi nella Capitale e, soprattutto, in una Trigoria che ha assistito ad un vero e proprio via vai nelle ultime quarantotto ore. La mattinata di ieri, come si ricorderà, si è aperta con la notizia sorprendente dell’esonero di Mourinho, ponderato dai Friedkin al termine di un ciclo di impegni difficile e nel quale sono emerse plurime defezioni della compagine giallorossa.

Cosa sarà della Roma e dei futuri piazzamenti non è presto detto, così come restano molteplici i dubbi da parte della piazza nei confronti di una scelta forte e coraggiosa come quella presa dal club nella giornata di ieri, durante la quale, dopo l’addio melanconico e lacrimoso dello Special One, si è assistito anche al ritorno di Daniele De Rossi in quella che è sempre stata la sua seconda casa. Le attenzioni principali, ovviamente, sono state rivolte soprattutto ad alcune decisioni relative allo staff tecnico e agli obiettivi eventuali dello storico numero 16, con la squadra e a livello personale.

Mourinho, Mendes e quella suggestione “shock” con il Barcellona: è in lista per il dopo Xavi

La firma semestrale e la rinuncia esplicita a ‘paracaduti’ fanno emergere per l’ennesima volta lo spessore e la sontuosità di un personaggio amato all’unisono a Roma, il cui nome e il cui passato potrebbe aiutare a lenire una separazione che ha generato tristezza e insofferenza in buona parte della tifoseria. Frattanto, il nome altisonante e importantissimo di un allenatore come Mourinho continua a far discutere, soprattutto alla luce delle possibili evoluzioni della sua carriera.

Dopo l’esonero, il saggio e in parte cambiato José sa bene di avere una rosa di scelte davanti a sé e, da tale punto di vista, non deve sfuggire quello scenario che avrebbe del clamoroso. Come descrive El Nacional, infatti, Mourinho sarebbe stato messo nella lista di papabili sostituti di Xavi al Barcellona dall’agente e braccio destro dello Special One, Jorge Mendes. Un suo eventuale approdo in blaugrana, dove gli otto punti di distanza dal primo posto e la sconfitta per 1-4 contro il Real Madrid rappresentano un background non proprio semplicissimo, è stato definito “shock” dai report inglesi.

La notizia, infatti, avrebbe certamente un’eco straordinaria e rappresenterebbe un epilogo quantomeno inaspettato, rispetto al quale in tanti iniziano a scrivere e discutere. La Roma, dal proprio canto, pensa però a tutt’altro e all’unica cosa che conta: il bene di squadra, mister, società e tifosi.