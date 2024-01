Calciomercato Roma, addio dopo 6 mesi: resta in Serie A

Calciomercato Roma, addio dopo soli sei mesi dalla sua nuova esperienza. Resta in Serie A: la situazione

Un ritorno in “Patria”. In quella squadra che lo ha fatto conoscere il calcio italiano e che ha costretto quasi la Roma a versare un enorme somma di denaro in quelle casse per prendere un centravanti che in giallorosso non ha mai incantato e che ha già cambiato due maglie. E che forse ne potrebbe cambiare un’altra proprio in questa sessione di mercato. Di certo per lui dalle parti di Trigoria di spazio non ce n’è adesso e non ce ne sarà più.

Nemmeno con Ranieri in panchina, Eldor Shomurodov – dopo la retrocessione con lo Spezia dello scorso anno – è riuscito a rilanciarsi. Perseguitato dai guai fisici, il centravanti uzbeko si trova ai margini degli isolani che stanno cercando anche un altro attaccante in questa sessione di mercato. Segno che davanti ad un addio di Shomurodov nessuno da quelle parti si opporrebbe e nessuno si tirerebbe i capelli. Ma c’è qualcuno che potrebbe accogliere di nuovo Eldor? A quanto pare, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, qualche sondaggio ci potrebbe essere.

Calciomercato Roma, il Genoa segue Shomurodov

Non è una delle prime scelte, ma il Genoa di Gilardino – che ha problemi con le condizioni fisiche di Retegui – starebbe monitorando e tenendo in considerazione, magari anche per gli ultimi giorni di mercato, il profilo appunto di quell’attaccante esploso in Liguria.

Si potrebbe chiudere quindi dopo soli sei mesi (11 presenze, zero gol e due assist) l’esperienza dell’uzbeko sull’isola. Non è un’operazione di questi giorni, comunque: il Genoa lo tiene in considerazione sì ma ha altre priorità. Ma sa che l’occasione ci potrebbe essere.