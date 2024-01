Calciomercato Roma, incontro fissato per la firma rossonera: attesa per l’incasso. Ecco cosa sta succedendo.

Se fino a qualche giorno fa le vicende di calciomercato rappresentavano un motivo di interesse accompagnato dalle tante questioni di campo e relative alle difficoltà della squadra, va evidenziato come in questi ultimi due giorni l’attenzione principale sia stata rivolta, ovviamente, alla questione Mourinho.

L’esonero improvviso e inatteso dello Special One ha lasciato un certo sgomento calcistico tra le fila giallorosse, generando altresì una ventata di novità e di polemiche in casa giallorossa, con alcune prese di posizione nei confronti dei Friedkin e, più in generale, un atteggiamento di insofferenze e opposizione rispetto alla ponderazione del club di fare un passo oltre il tecnico portoghese, il cui contratto con la Roma, ufficialmente, si esaurirà a fine giugno.

Immediato, comunque, il sostegno e l’appoggio della piazza nei confronti di Daniele De Rossi, bandiera e icona di una città e un ambiente a lui ben noti e nei quali dovrà calarsi nuovamente, in una parentesi delicatissima.

Calciomercato Roma, incontro fissato per la chiusura: le ultime su Vina

Frattanto, in quelle che si stanno rivelando essere le ultime settimane da tesserato della Roma, continua anche il lavoro di Tiago Pinto, prossimo a lasciare la società a inizio febbraio, a conclusione di quest’ultima sessione di calciomercato, destinata a poter regalare ancora qualche novità e cambiamento. Le manovre principali, per ora, si sono concentrate unicamente su Hujisen, giunto per corroborare un reparto non poco in difficoltà come quello difensivo.

Parallelamente, però, bisognerà cercare di monetizzare anche da uscite e cessioni da tempo preventivate. Tra queste, figura anche quella di Matias Vina, passato in prestito al Sassuolo la scorsa estate ma da qualche tempo corteggiato dal Flamengo, disposto a spendere una cifra che, compresi i bonus, potrebbe garantire alle casse di Trigoria un introito di circa dieci milioni di euro.

A tal proposito, non sfugga quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. A sua detta, infatti, nella giornata odierna di giovedì 18 gennaio è previsto un incontro tra Tiago Pinto e i rappresentanti del Flamengo per provare a chiudere l’operazione. Seguiranno aggiornamenti.