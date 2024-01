Calciomercato Roma, incontro nella Capitale per la firma

Non solo Mourinho e De Rossi, in queste ore la Roma tenta di sbloccare anche alcune trattative di calciomercato in uscita e non solo

In attesa che Daniele De Rossi dia il proprio parere definitivo su alcuni elementi della rosa attuale che erano finiti sul mercato, le indiscrezioni relative al futuro di Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola e Renato Sanches continuano a rincorrersi, anche se per nessuno dei tre fronti si può parlare di una trattativa in dirittura d’arrivo.

L’unica cessione che può davvero materializzarsi nelle prossime ore non apporterà alcun beneficio nell’immediato, visto che il ricavato non finirà nel transfer balance di gennaio, ma servirà solamente per mettere a segno una nuova plusvalenza in vista di giugno.

Flamengo a Roma per Vina: la situazione

Stiamo parlando, ovviamente, di Matias Vina che è sempre più vicino a tornare in Brasile. Il Flamengo, infatti, è da questa mattina a Roma per tentare di sbloccare definitivamente la trattativa per l’esterno uruguaiano. Tra parte fissa e bonus, le cifre dell’operazione si avvicinano ai 10 milioni di euro inizialmente richiesti dalla Roma.

La dirigenza carioca spera di arrivare alla fumata bianca già in giornata, anche se mancano ancora alcuni dettagli per poter parlare di una trattativa chiusa. Le parti stanno infatti cercando un’intesa anche sulle modalità di pagamento e la tipologia di bonus. Qualora l’affare dovesse andare in porto, Vina tornerà in Brasile dopo aver vestito la casacca del Palmeiras e firmerà un contratto di 4 anni.