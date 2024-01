Dybala-Roma, il doppio incrocio traccia il futuro: ecco la prossima mossa

In casa Roma il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco in maniera importante. Riflessioni inevitabili: la posizione della Joya.

Messo alle spalle il sovraccarico muscolare patito nel derby, Paulo Dybala si candida per una maglia da titolare contro l’Hellas Verona. Daniele De Rossi non può non far affidamento alla qualità della Joya per imprimere la sterzata decisiva ad un reparto che nelle ultime settimane aveva palesato qualche difficoltà.

Sul fronte Dybala, però, i prossimi mesi saranno importanti anche sotto altri punti di vista. Dal primo luglio, infatti, ritornerà esercitabile la clausola rescissoria da 13 milioni di euro che per adesso il club giallorosso non ha voluto togliere. Ragion per cui, la permanenza di Dybala alla Roma potrebbe essere messa in discussione nel caso in cui arrivasse un club disposto a mettere sul piatto quella cifra. Eventualità che, al di là dei sondaggi esplorativi effettuati da qualche club di Premier League, sembra essere piuttosto remota.

Calciomercato Roma, dal DS al nuovo progetto: il punto su Dybala

L’esonero di Mourinho sembrava poter causare un irrefrenabile effetto domino anche sul fronte Dybala. In effetti, fu proprio lo Special One a convincere in maniera decisiva la Joya ad accettare la proposta giallorossa. Il rapporto tra il numero 21 ed il suo ex allenatore era granitico, come dimostra anche il toccante messaggio postato dall’argentino dopo la notizia dell’esonero di Mou.

Come evidenziato da calciomercato.it, però, un nuovo importante per il futuro di Dybala a Roma sarà ricoperto dal progetto che sarà presentato all’attaccante giallorosso. L’aspetto riguardante il possibile rinnovo di contratto sarà eventualmente discusso con il nuovo DS. Dybala, intanto, si è messo subito a disposizione di De Rossi, pronto a prendere per mano una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. Al futuro, intanto, ci sarà tempo e modo di pensare. Ad ogni modo non sembrano esserci particolari nubi all’orizzonte: il focus di Dybala è “puntato” unicamente sul pianeta Roma.