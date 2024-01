Non solo De Rossi, nuovo ritorno di fiamma: contatti in corso

Roma, nuovo ritorno di fiamma grazie a De Rossi: il nome resta caldissimo. Ecco cosa sta succedendo, gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerose le questioni di elevato interesse in casa Roma nel corso di queste settimane, contraddistinte inizialmente da attesa e preoccupazione per i tanti impegni che attendevano la squadra di Mourinho fino a domenica scorsa, quando in quel di Milano si è concluso il tour de force iniziato un mese fa e che, di fatto, ha posto fine anche all’esperienza dello Special One nella Capitale.

Oltre alle questioni di campo, dunque, da martedì mattina non si fa che prestare attenzione alle tante vicende relative alla panchina e allo spogliatoio, in seguito alla forte e inattesa presa di posizione dei Friedkin, decisisi a salutare con cinque mesi di anticipo José Mourinho e fiondatisi subito sul profilo di Daniele De Rossi, alla prima vera esperienza da allenatore dopo la parentesi di Ferrara ma, ovviamente, abbracciato, accolto e protetto all’unisono da una piazza ben memore dei suoi valori e della sua totale dedizione alla Roma nei tanti anni di iconica carriera all’ombra del Colosseo.

Nuovo DS Roma, contatti con Massara e ‘jolly’ De Rossi: le ultime

Senza pensare troppo al passato, dunque, la Roma dovrà adesso prontamente tuffarsi nel futuro e nei tanti impegni che attendono la squadra nelle prossime settimane, parallelamente all’evoluzione di un calciomercato ancora vivido ma che, per ora, ha visto Tiago Pinto e colleghi limitarsi al solo ingaggio, momentaneo, di Hujisen.

Oltre alla campagna acquisti, poi, a corroborare la lista di impegni e fattori da attenzionare per l’apparecchiamento del prossimo futuro risulta attualmente anche la vacuità tra le alte fila dirigenziali, destinate a perdere definitivamente Tiago Pinto a febbraio, come annunciato dal club due settimane fa. Ciò spiega i motivi per i quali, dunque, la ricerca di un nuovo DS stia rappresentando un altro fattore di grande importanza in quel di Trigoria, dove parrebbe essere da qualche tempo valutata una rosa di nomi non poco esile.

Tra questi, come già raccontato, figura anche l’ex Roma e Milan, Ricky Massara, sulla cui posizione ha aggiunto nuove informazioni il giornalista italiano di Relevo, Matteo Moretto. Negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbero stati nuovi contatti con il dirigente e l’attuale presenza di Daniele De Rossi potrebbe essere un elemento di vantaggio, grazie all’ottimo rapporto tra i due. Seguiranno aggiornamenti.