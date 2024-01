Roma ribaltata, il nuovo Ds viene dalla Juve

Calciomercato Roma, dopo aver chiuso la questione allenatore in mezza giornata, adesso per i Friedkin è il momento di pensare al nuovo diesse

All’inizio di febbraio saluterà la Roma anche Tiago Pinto, alla ricerca adesso di qualche rinforzo per Daniele De Rossi. Ieri, nella sua prima uscita da nuovo tecnico della Roma, DDR ha spiegato che la squadra ha le carte in regola per risalire la china. Una botta comunicativa diversa da quella di Mourinho: un cambio di passo immediato.

Tornando al discorso Pinto, i Friedkin, dopo aver chiuso la pratica allenatore in mezza giornata, adesso sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Sono diversi i nomi che circolano dentro Trigoria, con Mitchell che appare in pole e con Vivell come altra opzione. Senza dimenticare nemmeno che si è parlato di Massara, ex Milan, ed ex Roma anche, che potrebbe quindi tornare a Trigoria. I soli? No, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina.

Calciomercato Roma, anche Ribalta in corsa

Il quotidiano torinese parla anche di Ribalta come possibile nome. Ex Marsiglia – si è dimesso lo scorso ottobre – ha un passato anche alla Juventus e pure al Parma. Spagnolo, è uno altro nome che circola proprio in questi giorni a quanto pare dalle parti di Trigoria. Sì, non è la prima volta che questo avviene, ma era forse uscito un poco dai radar. Adesso però anche lui è tornato in corsa per un ruolo ambito.

Non manca tanto all’annuncio ufficiale. La Roma dopo che Pinto svuoterà il suo ufficio dentro il centro sportivo probabilmente annuncerà questa nuova figura societaria che andrà ad affiancare Lina Souloukou. Smentite in maniera prepotente le voci di un addio con la Ceo, venute fuori nella serata di martedì sera dopo l’esonero di Mourinho.