Smalling non è l’unico: nuovo sfogo social dopo l’addio di Mourinho

Nuovi aggiornamenti fioriscono in merito alla situazione di Renato Sanches a Trigoria. Il portoghese ha detto la sua sui social

Le polemiche intorno alla situazione di Renato Sanches a Roma si moltiplicano senza soluzione di continuità da svariati mesi, durante i quali l’ex Psg ha toccato il campo in rare occasioni e ha smosso la piazza romana con il proprio profilo Instagram, su cui si è speculato per tentare di comprendere la temperatura emotiva del centrocampista portoghese.

Nelle scorse ore, Sanches ha modificato la propria foto sul proprio profilo IG, tornando a raffigurarsi con la maglia capitolina, dopo un periodo di anonimato. Un dettaglio potenzialmente di rilievo che, da pochi minuti, è stato coadiuvato da un messaggio vero e proprio condiviso sulle proprie storie.

Renato Sanches chiarisce la questione delle foto su Instagram

Renato Sanches torna a parlare, utilizzando direttamente i canali social personali. La sua assenza in campo è stat oggetto di innumerevoli ipotesi da parte dei sostenitori capitolini, sempre più convinti che occorresse liberarsi del numero 20 giallorosso il prima possibile, così da liberare posti in rose e in infermeria. Le vicissitudini fisiche dello sfortunato centrocampista ex Psg gli hanno impedito di calcare il terreno di gioco con costanza e, nelle rare occasioni in cui è accaduto, vi sono stati episodi spiacevoli, come quello di Bologna: il 17 dicembre, durante Bologna-Roma (persa 2-0 dai giallorossi), Mourinho sceglie di inserire ad inizio ripresa Renato Sanches; dopo 18 minuti, tuttavia, lo Special One sostituisce il numero 20, senza un apparente motivo, generando un inevitabile risentimento da parte di Sanches. Impossibile scordarsi poi il colloquio intrattenuto con Ikoné nel tunnel dell’Olimpico, durante l’intervallo di Roma-Fiorentina: in questo caso, Sanches confessa all’ex compagno dei tempi del Lille di sentirsi perseguitato da un maledizione e di non sapere precisamente di quale problema fisico stesse soffrendo.

Adesso, poche ore dopo l’esonero di José Mourinho, il centrocampista giallorosso sembra aver riconquistato fiducia e, per manifestarlo, ha comunicato con i tifosi direttamente attraverso il proprio profilo. Chissà che Daniele De Rossi non abbia avuto un colloquio di chiarimento con il portoghese, ma i fatti parlano chiaro: Sanches ha rimesso una foto con la maglia della Roma come foto profilo e, poco fa, ha anche chiarito con un breve testo. “Quello che volevo era stare sul campo, non c’è niente che mi piace di più. Purtroppo non sono stato accontentato, per i tanti infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di giocare di nuovo sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori. E infine volevo ricordare che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma, è passato più di 1 anno da quando la mia foto del profilo era nera”.