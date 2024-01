Accordo UFFICIALE prima di Roma-Verona: ha già firmato

Calciomercato, accordo ufficiale e addio prima della Roma. Ecco la firma che apre l’effetto domino in corsia, coinvolgendo direttamente la squadra giallorossa.

Si muove il calciomercato invernale, con un intreccio che coinvolge direttamente anche le manovre della Roma, a pochi giorni dal divorzio con Tiago Pinto. La squadra giallorossa tornerà in campo domani allo stadio Olimpico, con il debutto in panchina dell’ex Capitano giallorosso Daniele De Rossi. La bandiera romanista è stata scelta come erede dell’esonerato José Mourinho, mentre c’è un nuovo movimento ufficiale di calciomercato che da via al valzer in corsia, con Tiago Pinto pronto a passare all’incasso a stretto giro di posta.

Dopo il ribaltone in panchina, con Daniele De Rossi ingaggiato al posto di José Mourinho, la Roma si prepara a tornare in campo allo stadio Olimpico. Ci si aspetta un clima rovente nell’impianto sportivo dopo l’addio al tecnico portoghese dei giorni scorsi. Domani pomeriggio la squadra giallorossa, al debutto in panchina di DDR, ospiterà l’Hellas Verona di Marco Baroni. Entrambe le squadre fanno la conta delle assenze, non solo per squalifica. In casa Roma mancheranno Cristante e Mancini, ammoniti da diffidati a San Siro, per gli ospiti c’è l’assenza di Duda a centrocampo, espulso nella vittoria sull’Empoli. Ma la squadra scaligera deve fare i conti anche con i tanti movimenti in uscita a gennaio.

Calciomercato, un altro addio ufficiale prima della Roma: Doig va al Sassuolo

Totalmente coinvolta nella lotta salvezza, attualmente in classifica l’Hellas è terzultimo, la squadra di Marco Baroni sta cedendo diversi calciatori in questi giorni. Già ufficializzate le cessioni dei vari Hien, Faraoni, Hongla e Terracciano, e con Ngonge che ha svolto le visite mediche con il Napoli ieri, ora arriva anche l’addio al terzino sinistro Josh Doig.

Il calciatore scozzese ha già firmato il nuovo contratto con il Sassuolo. Il terzino si trasferisce in Emilia, dove a fargli spazio sarà l’uruguaiano Matias Vina, passato in prestito in estate dalla Roma ai neroverdi. Il laterale sudamericano è pronto a tornare in Brasile, con il Flamengo ai dettagli per chiudere la cessione definitiva con Tiago Pinto.