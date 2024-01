Affare bloccato a un passo dalla firma: Roma-Verona comincia col botto

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Verona. Intanto, una trattativa ha subito un pesante rallentamento che rischia di pregiudicarne l’esito.

La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. La voglia di imprimere la svolta decisiva ad una stagione fin qui vissuta tra troppi alti e bassi. Il desiderio di rimanere aggrappati al treno Champions League. Sono tanti gli spunti alla vigilia di Roma-Hellas Verona. Sul campo ma anche sul mercato.

Già, perché i due club stanno monitorando con molta attenzione l’evolversi di quegli incastri in entrata e in uscita con cui far respirare i rispettivi bilanci. Soprattutto i gialloblu, alla luce delle ben note vicissitudini contingenti, si sono dedicati soprattutto alle cessioni. Nelle ultime ore, però, gli scaligeri sembravano ad un passo dal definire un affare che, però, ha subito un pesante rallentamento.

Bloccato il trasferimento di Ceesay poco prima di Roma-Verona: ecco cosa è successo

A poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Hellas Verona, infatti, i gialloblu avevano praticamente chiuso la trattativa con il Malmoe per l’acquisto del terzino destro Joseph Ceesay. Il laterale aveva addirittura svolto le visite mediche in giornata prima dell’improvviso dietrofront.

Secondo quanto evidenziato da Sky, il motivo principale della brusca frenata impressa alla trattativa sarebbe da ricondurre al mancato accordo tra Hellas Verona e Malmoe relativamente ad alcuni aspetti della trattativa. Per adesso, quindi, Ceesay non ha apposto la firma sul contratto praticamente già pronto. La trattativa, pur avendo fatto registrare un inaspettato stop, non si è però arenata del tutto. La vicenda andrà infatti monitorata con estrema attenzione nel corso dei prossimi giorni. Staremo a vedere se i due club ritorneranno sui loro passi, definendo un’intesa che pareva ormai in cassaforte.