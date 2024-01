Calciomercato Roma, fanno il primo regalo a Mourinho

Calciomercato Roma, magari per accelerare l’arrivo di Mourinho potrebbero fargli il primo regalo. Ecco di chi si tratta

C’è l’apertura all’addio. Ma il fatto che adesso non ci sia più Mourinho sulla panchina della Roma potrebbe cambiare le carte in tavola. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma oltre ad essere confermate le voci di un interessamento viene detto che potrebbe realmente lasciare il club di appartenenza.

Abbiamo capito che lo Special One potrebbe essere vicino all’Al Shabab, formazione araba che lo ha messo nel mirino da diverso tempo e che potrebbe quindi sfruttare il suo esonero per anticipare la cosa. E secondo le informazioni che sono state riportate da footmercato, c’è un giocatore che era stato offerto alla Roma, che aveva l’intenzione, o che poteva avere l’intenzione di portarlo in Italia, che starebbe spingendo per prenderlo.

Calciomercato Roma, su Fofana l’Al Shabab

Il nome è quello di Seko Fofana, ex Udinese, che è in uscita dall’Al Nassr. Il club di Cristiano Ronaldo potrebbe liberare uno slot per gli stranieri mandando in prestito il giocatore e pagare, anche, una consistente parte di ingaggio. Ma per la Roma le cose, semmai Pinto aveva in mente di portarlo a Trigoria, si potrebbero complicare.

Il motivo è presto spiegato: il profilo del giocatore interessa – secondo il portale francese – non solo all’Al-Ettifaq, che spinge dopo aver ceduto ufficialmente Henderson all’Ajax, ma anche, appunto, all’Al Shabab, formazione che sembra in procinto di trovare un accordo per far accomodare subito Mourinho sulla propria panchina. Un primo regalo dello Special One quasi al suo nuovo club. O viceversa. Fatto sta che l’operazione Roma in questo modo si potrebbe complicare terribilmente.