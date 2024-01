Rivali in campo per un posto Champions, Fiorentina e Roma intrecciano i propri destini anche sul calciomercato

Dopo le prime sedute come allenatore della Roma, Daniele De Rossi ha ricevuto oggi il battesimo ufficiale con la stampa, in una conferenza in cui l’argomento José Mourinho è stato solamente sfiorato. Domani alle 18, allo Stadio Olimpico contro il Verona l’ex capitano giallorosso farà il suo esordio assoluto in Serie A come tecnico e lo farà in quella che per molti anni è stata la sua casa.

La vittoria contro gli scaligeri è di vitale importanza per continuare ad alimentare le speranze di un piazzamento Champions. Quarta con cinque punti di vantaggio sui giallorossi, la principale antagonista in questo momento è la Fiorentina. Le vicende di campo non sono tuttavia le uniche a legare i destini delle due squadre. A poco più di 10 giorni dalla chiusura del calciomercato di gennaio, le ultime indiscrezioni pongono i due club in rotta di collisione su alcuni fronti.

Calciomercato Roma, sfida alla Fiorentina in Liga

Secondo ‘El Desmarque’, infatti, le due squadre italiane sarebbero interessate a Rodri. Il fantasista del Betis ha rinnovato lo scorso ottobre fino al 30 giugno del 2028 e ha una clausola da 50 milioni di euro. Secondo il media spagnolo, a breve i Viola formuleranno un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto tramite un intermediario. La Roma resta vigile sul giocatore che è stato leggermente oscurato dalla rinascita di Isco.

La scorsa estate, gli andalusi rifiutarono un’offerta di 11 milioni di euro dal Napoli, ma ora sarebbero pronti a lasciar partire il 23enne per un valutazione complessiva di 12 milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni di ‘Besoccer’. Prodotto della cantera dell’Atletico, Rodri ha collezionato 105 presenze, 7 gol e 14 assist con la maglia betica.