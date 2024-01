Dalla Roma al Napoli, accordo e contatti in corso dopo l’addio di Mourinho

Addio Roma, accordo raggiunto e tradimento immediato: va in una big di Serie A. Contatti in corso, ecco cosa sta succedendo.

Non sono mancate certamente le notizie nel corso di queste ultime settimane e, più in generale, nel recente passato giallorosso, contraddistinto da una serie importante di eventi che hanno abbracciato una pluralità di aspetti e fattori, di varia natura. Le ultime ore, come ovvio e scontato, hanno toccato ovviamente picchi di interesse rispetto alla questione Mourinho, il cui esonero nella mattinata di venerdì ha rappresentato un’inattesa doccia fredda per una piazza che, quasi nella sua interezza, continuava a credere nelle capacità e nell’importanza dello Special One.

Il carisma e il nome altisonante, evidentemente, non bastavano però più ai Friedkin, fiondatisi su di lui in sordina nella primavera del 2021, quando in un pomeriggio qualsiasi di maggio, dopo i divenuti famosi summit di Londra, annunciarono alla città di Roma e al mondo intero la decisione di sostituire per la stagione successiva Paulo Fonseca con José Mourinho, catalizzando di fatto un percorso di speranze, passioni e amore con una città prontamene entrata nel cuore di un personaggio che ha subito ricambiato stima e affetto nei suoi confronti.

Dalla Roma al Napoli, contatti in corso e accordo raggiunto per Solet

La ferita, per molti tifosi, continua ad essere aperta ma il futuro e il bene della Roma meritano di essere anteposti ad ogni discorso e aspetto, rifuggendo altresì da tutti quegli ancoramenti al passato che rischierebbero di distogliere le attenzioni principali su un presente e un futuro sui quali bisogna restare concentratissimi, come sanno bene in quel di Trigoria e come prontamente compreso dallo stesso Daniele De Rossi.

La curiosità e l’attesa nei confronti dello storico numero 16 sono elevate, così come l’amore smisurato e inossidabile da parte di una città strettasi prontamente intorno alla sua icona per quello che sarà un percorso potenzialmente discriminante anche per il proprio futuro personale.

Intanto, proprio mentre Friedkin e adepti continuano a ragionare e riflettere su un futuro che dovrà apportare numerose modifiche anche a livello dirigenziale, procede un calciomercato che, in casa Roma, potrebbe comunque vivere delle virate successive al cambio in panchina. Da tale punto di vista, non sfugga quanto raccolto dal giornalista francese di FootMercato, Santi Aouna, relativamente al difensore del Salisburgo finito nel mirino della Roma proprio alla luce delle richieste dello Special One nel reparto arretrato.

Ci riferiamo ad Oumar Solet, il cui futuro potrebbe essere in Serie A ma non nella Capitale: la su citata fonte, infatti, riferisce di un accordo raggiunto con il Napoli per la cessione del giocatore, con i cui agenti sarebbero stati intavolati i colloqui da parte del club campano per arrivare alla fumata bianca.