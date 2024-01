Firma e addio anticipato, 9 milioni per la Roma

Calciomercato Roma, firma in arrivo e addio Serie A: Pinto passa all’incasso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono state certamente numerose le questioni in grado di generare nobilissimi interessi nel corso di questi ultimi giorni in casa Roma, alla luce dell’esonero inaspettato di Mourinho e delle ripercussioni che, soprattutto a livello ambientale, hanno riguardato il mondo giallorosso dopo l’allontanamento da Trigoria dello Special One.

Inutile ribadire l’importanza e la centralità che quest’ultimo aveva avuto nel corso di questi anni per piazza, squadra e per la stessa società, il rapporto con la quale, però, ha portato ad un certo punto i Friedkin a compiere l’importante passo annunciato martedì mattina. Da quel momento, i giallorossi hanno certamente perso una figura autoritaria e importante come quella del portoghese, il cui posto è stato però ricoperto da una figura non meno pesante, emblematica e coraggiosa quale quella di Daniele De Rossi.

Le parole ponderate e solitamente intelligenti dello storico numero 16 nella conferenza stampa odierna hanno subito lasciato intendere come ci sia grande serietà e convinzione nei confronti dei giocatori e della possibilità di centrare un importante obiettivo in campionato quale la qualificazione in Champions League.

Addio definitivo Roma, 9 milioni dal Flamengo per Vina

Dopo aver speso diverso tempo a parlare di tanto altro alla luce dei tanti eventi verificatisi, dunque, ci si aspetta adesso di tornare a parlare nuovamente anche di calcio giocato, alla luce dei tanti impegni che continueranno ad attendere la Roma, a partire dalla partita di domani pomeriggio contro l’Hellas Verona, per quella che sarà la seconda gara di un girone di ritorno che potrebbe ancora offrire tante emozioni.

La copiosità degli eventi di cui detto, ovviamente, ha fatto passare in secondo piano anche tanti altri aspetti, tra cui quelli relativi ad un calciomercato in realtà già prima dell’addio di Mourinho abbastanza fermo e distintosi fin qui, in casa Roma, per il solo approdo momentaneo di Hujisen dalla Juventus. Da diverse settimane, però, diversi aspetti avevano iniziato a interessare anche le vicende relative alle uscite, tra le quali si segnala soprattutto quella di Mattias Vina.

Approdato nella Capitale proprio nella prima campagna acquisti condotta da Tiago Pinto per Mourinho, il laterale mancino è ormai prossimo al firmare con il Flamengo, lasciando definitivamente la Roma e, di fatto, anticipando la chiusura della sua esperienza in prestito al Sassuolo. Il passaggio ai rossoneri brasiliani sarebbe ormai cosa fatta, con Tiago Pinto e colleghi pronti a incassare 9 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.