Roma, arriva la smentita su Mourinho

Roma, smentita immediata su Mourinho dopo le tante notizie succedutesi nel corso di queste ultime ore.

Da un punto di vista mediatico, oltre che sentimentale, la decisione dei Friedkin di fare un passo oltre José Mourinho non è certamente stata accolta con troppa leggerezza nell’etere capitolino, immedesimatosi profondamente nello Special One in questi due anni e mezzo e adesso consapevole di dover archiviare una delle parentesi più profonde e importanti, soprattutto in termini di legame affettivo, del recente passato giallorosso.

La scelta d affidare la panchina a Daniele De Rossi almeno fino al prossimo mese di giugno è stata, poi, definita dallo stesso neo-allenatore come una presa di posizione ben calibrata e ponderata dai Friedkin, ben lungi dal rivelarsi una mera operazione finalizzata a fungere da parafulmini in un ambiente certamente particolare e difficile, attualmente coinvolto in una parentesi altrettanto complicata proprio per l’inaspettato addio allo Special One, poco gradito a gran parte di una tifoseria che, comunque, ha ovviamente e prontamente palesato grande appoggio e sostegno al mai dimenticato Daniele.

Mourinho e la presunta causa alla Roma, arriva la smentita immediata

Proprio l’atteggiamento della squadra affidata allo storico numero 16 e la speranza di riuscire a concretizzare una cavalcata nella quale De Rossi pare credere per poter centrare la Champions League devono rappresentare i fattori di interesse principali in questo momento, provando a fare un passo oltre i recenti e spiacevoli eventi della settimana.

Ovviamente, però, la delicatezza di quanto accaduto e la profondità del legame nato tra la Roma e Mourinho impediranno di distogliere prontamente le attenzioni sui tanti fattori che riguarderanno il futuro del non più allenatore giallorosso che, giusto ricordarlo, resta comunque sotto contratto con i Friedkin fino al mese di giugno. Ciò ha dunque giustificato i recenti interessamenti anche rispetto alle avances dell’Al-Shabab per lo Special One, la cui posizione parrebbe però attualmente propendere per un nuovo rifiuto ai ricchissimi richiami sauditi.

Da segnalare, poi, la recente smentita circa una delle notizie potenzialmente più importanti della giornata odierna, relativa alla presunta causa del portoghese alla società dei Friedkin per danni di immagine: stando a quanto rivelato da LaRoma24.it, fonti vicine allo stesso José avrebbero prontamente smentito tale scenario, evidenziando come Mourinho non abbia intenzione di richiedere alcun tipo di danno al club.