Addio immediato Roma, “rescissione” e firma bianconera

Addio immediato Roma e “rescissione”, firma bianconera: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che numerosi aspetti hanno generato importanti attenzioni in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, è altrettanto giusto evidenziare come in quel di Trigoria proseguano molteplici interessi anche sul fronte di un calciomercato che potrebbe regalare ancora importanti novità. Finora, come prevedibile, i temi di maggiore attualità hanno toccato l’esonero di Mourinho e la scelta dei Friedkin di affidare la panchina a Daniele De Rossi, atteso dal sentito e delicato esordio contro l’Hellas Verona quest’oggi.

Distratti da numerose questioni, tra cui le ultime novità per lo stadio nonché dalle future scelte dirigenziali per ridisegnare internamente la costituzione societaria nel prossimo futuro, gli addetti ai lavori di Trigoria, come detto, non smarriscono interessi e necessarie attenzioni verso quella campagna acquisti che in questi ultimi dieci giorni di gennaio, anche in casa Roma, potrebbe generare qualche novità.

Calciomercato Roma, addio immediato e firma bianconera per Renato Sanches

Per ora, le difficoltà e i limiti economici imposti ai Friedkin hanno portato ad una certa sedentarietà sul mercato, contraddistintosi per il solo approdo in prestito di Hujisen dalla Juventus, parallelamente al quale Tiago Pinto e colleghi hanno però condotto sondaggi e studi per eventuali nuove occasioni in entrata, senza dimenticare della possibilità e della necessità di provare a realizzare qualche uscita.

Il fronte più caldo da quest’ultimo punto di vista ha fin qui interessato Mattias Vina, oltre che ad un Renato Sanches che pareva essere uno dei papabili partenti, dopo solo sei mesi nella Capitale. La presa di posizione sui social e il ripristino della fotografia con la maglia della Roma su Instagram erano stati segnali non sfuggiti ai tifosi dopo l’addio di Mourinho, ma le ultime notizie giungenti dalla Turchia evidenziano come un suo addio sia uno scenario tutt’altro che impensabile.

Particolare attenzione va rivolta a quanto descritto dalle penne turche di Milliyet, che evidenziano come l’interesse del Besiktas per il centrocampista portoghese sia ancora vivido: Renato Sanches, stando a quanto si legge, sarebbe addirittura in procinto di lasciare la Roma, con la dirigenza bianconera che avrebbe però richiesto una sorta di report sugli infortuni e le condizioni del giocatore. La medesima fonte parla di un imminente e anticipata “rescissione” del contratto con la Roma, per tornare al PSG e poi sposare la nuova causa balcanica.