Antonio Conte ritorna in Serie A: scelta fatta, il bis è servito

Nonostante la recente virata su Daniele De Rossi, non si placano le indiscrezioni relative al futuro della panchina della Roma. Antonio Conte ancora “protagonista”.

Assieme a José Mourinho, sarà uno dei nomi pesanti nell’intreccio pazzesco degli allenatori che potrebbe prendere piede nel corso dei prossimi mesi. Inseguito in tempi e in modi diversi da svariati club di Serie A, fino a questo momento non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte. Il tecnico salentino, dopo la fine della sua avventura sulla panchina del Tottenham, si è preso del tempo per stare più vicino alla sua famiglia. Il periodo sabbatico, però, sembra ormai essere giunto agli sgoccioli. Cercato con insistenza da Aurelio De Laurentiis nelle ore convulse che precedette e seguirono l’esonero di Garcia, l’ex CT della Nazionale è accostato anche ad altri club di Serie A. Anche in questo caso la Roma potrebbe essere tirata in causa. L’auspicio di tutto il popolo giallorosso, infatti, è che Daniele De Rossi possa imprimere la sterzata decisiva alla stagione che tutti si auspicano. L’eventuale permanenza sulla panchina della Roma di DDR sarà chiaramente subordinata ai risultati che Dybala e compagni otterranno da qui fino al termine della stagione. La corsa Champions League, sotto questo punto di vista, non può essere trascurato.

Conte tra Juventus e Milan: le ultimissime

Anche per questo il possibile binomio Conte-Roma non è da escludere a priori in ottica futura anche se le priorità dell’ex allenatore di Juventus ed Inter sarebbero altre. A fare il punto della situazione sul tema Conte è stato anche Sebastiano Sarno.

Secondo quanto riferito dall’insider molto attento alle vicende di casa Milan, salvo clamorosi colpi di scena Antonio Conte non allenerà né il Napoli né la Roma. Oltre alle eventuali piste estere, infatti, sarebbero due le candidate più autorevoli a mettere le mani sull’ex CT della Nazionale. Milan e Juventus, infatti, avrebbero le carte in regola per convincere Conte della bontà del loro progetto. Fino a questo momento, però, né i rossoneri né i bianconeri, per motivi diversi, non hanno affondato il colpo. Sebbene il futuro di Allegri sia ancora tutto da scrivere, però, molto più scandito sembra essere l’epilogo della panchina del Milan, con Pioli sempre più vicino all’addio. Staremo a vedere cosa succederà.