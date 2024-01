Dybala dice sì alla sostituzione: la reazione fa tremare i tifosi

Dybala dice di sì alla sostituzione: la reazione in panchina però fa tremare i tifosi. Ecco quello che è successo

Finita anzitempo la partita di Dybala, che dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa è stato richiamato in panchina da Daniele De Rossi. Il tecnico ha prima chiesto – secondo quanto riportato da Dazn – al giocatore come stava, e lo stesso argentino ha risposto di procedere con il cambio. Insomma, sembra quasi una cosa concordata, visto che Zalewski si stava scaldando già alla fine del primo tempo.

Un poco di preoccupazione però c’è, soprattutto per quella che è stata la reazione di Dybala nel momento in cui si è andato ad accomodare in panchina. Il bordocampista di Dazn ha infatti parlato di un Dybala che si è messo il giubbotto sulla faccia e poi ha lanciato un nastro per terra toccandosi il flessore della coscia sinistra. Qualche problemino quindi per lui c’è stato.

Dybala, si teme qualche problema

Dybala, ricordiamo, era tornato a disposizione oggi dopo aver saltato la gara contro il Milan, quella che ha portato poi all’esonero di Mourinho. La Joya voleva esserci a tutti i costi alla prima di De Rossi in panchina, anche se non al meglio come sapevamo.