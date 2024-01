Probabili formazioni Roma-Verona, De Rossi e la rivoluzione silenziosa: poker servito

Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni della sfida di campionato in programma all’Olimpico. Rivoluzione De Rossi.

Una sfida da non fallire. Per celebrare al meglio la prima da allenatore della Roma di Daniele De Rossi, gettandosi alle spalle il periodo no, ma non solo. Il confronto contro l’Hellas Verona, però, ricopre un ruolo di nevralgica importanza da un punto di vista psicologico e sotto il profilo della classifica.

Vincere contro gli scaligeri permetterebbe a Lukaku e compagni di lanciare un messaggio importante alle concorrenti in vista della corsa al quarto posto. Quella che si appresta a varare Daniele De Rossi in vista del suo esordio da allenatore della Roma sarà una rivoluzione silenziosa ma sostanziale. La prima vera novità, stando alle ultime indiscrezioni di Sky, dovrebbe essere la difesa a quattro. Con Llorente e Huijsen centrali, sulle corsie esterne potrebbero agire Karsdorp e Spinazzola, chiamati a dare risposte importanti dopo una prima parte di stagione tutt’altro che incoraggiante.

Roma-Verona, possibile difesa a quattro: Dybala a supporto di Lukaku

Complice la squalifica di Cristante, a centrocampo scelte quasi obbligate per De Rossi. In cabina di regia spazio a Paredes, con Bove e Pellegrini mezzali. Novità sostanziali potrebbero riguardare anche la trequarti. Alle spalle dell’unica punta Lukaku, infatti, spazio a Dybala ed El Shaarawy che quindi fungeranno da raccordo tra centrocampo e attacco per dare brio alla manovra giallorossa.

Smaltito il sovraccarico muscolare patito nel derby, al centro di insistenti voci di mercato, Paulo Dybala si riprende il posto da titolare nello scacchiere giallorosso. Inutile ribadire come mister De Rossi si aspetti tantissimo dalla Joya, in grado c0n la sua qualità di fare la differenza e creare occasioni importanti per sé e per i compagni. C’è grande attesa per il ritorno all’Olimpico di Daniele De Rossi. Manca sempre meno alla prima gara ufficiale del dopo Mou. La rivoluzione silenziosa di DDR sta per cominciare

Probabile formazione Roma (4-3-2-1): Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Bove, Dybala, El Shaarawy, Lukaku.