Roma, fuori per scelta tecnica: va in tribuna

Segnali preoccupanti giungono per una pedina dello scacchiere giallorossa, laciata in tribuna in occasione di un match fondamentale

Un prezioso tassello della formazione giallorossa è stato relegato ad accomodarsi in tribuna nel corso di una sfida a dir poco delicata per la stagione romanista.

Un scelta (tecnica) che, alla luce di un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbe odorare di divorzio con la Roma.

Serturini rimane in tribuna, rinnovo in sospeso

Si tratta di Annamaria Serturini, una delle protagoniste principali delle imprese giallorosse negli scorsi campionati femminili, che in questa stagione sembra essere frenata da una situazione contrattuale ancora in fase di definizione. Il tecnico Spugna, in occasione della sfida con l’Inter – quarta in classifica – ha preferito lasciare fuori l’esterno offensivo giallorosso. La Roma si trova prima in classifica con un discreto vantaggio sulla seconda (la Juventus a sette punti di distanza) e viene da una serie di vittorie consecutive.

La scelta di lasciare la Serturini in tribuna, inoltre, potrebbe essere stata influenzata dalle rumorose voci di mercato, che la vedrebbero particolarmente vicina all’Inter. Il flirt della formazione lombarda, potrebbe aver sortito gli effetti sperati, poiché l’assenza della Serturini proprio contro le nerazzurre, fa riflettere e non poco. Unico possibile intoppo? La giocatrice classe ’98 avrebbe manifestato la volontà di accettare offerte provenienti soltanto dall’estero, nel caso in cui dovesse lasciare la Roma. La scelta finale, ovviamente, spetta comunque a Elisabetta Bavagnoli, la responsabile del settore femminile. Soltanto il tempo potrà fornire risposte reali in merito, ma la mancata convocazione contro l’Inter, ha mandato un segnale piuttosto inequivocabile.