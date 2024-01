Roma-Verona, doppia tegola per De Rossi

Roma-Verona, cambia l’allenatore ma non se ne vanno i problemi. Doppia tegola per De Rossi alla sua prima uscita

Nuovo allenatore vecchia Roma. Sì, e soliti problemi fisici. Daniele De Rossi, poco dopo la metà del primo tempo, è stato costretto a fare il primo cambio della sua carriera da tecnico giallorosso. Il solito cambio per problema fisico, come la solita tassa che la Roma deve pagare durante i 90 minuti di gioco.

Non ce l’ha fatta Spinazzola, mandato in campo sulla corsia sinistra, e che non stava giocando bene. Un buon avvio dell’esterno che però, poco prima della mezzora, ha alzato bandiera bianca. Problemi molto probabilmente muscolari per Spinazzola. Al suo posto dentro Kristensen, che si è accomodato proprio sulla corsia che poco prima era stata di competenza del compagno.

Roma-Verona, infortunio per Spinazzola: Paredes ammonito e squalificato

C’è un particolare, però: Spinazzola nel momento della sua uscita dal campo è stato fischiato anche dai tifosi della Roma. Che hanno deciso come detto di non perdonare nulla a nessuno. Non che questa sera Spina ha demeritato, ma fino ad oggi la sua stagione è stata molto al di sotto delle aspettative tant’è che si è parlato, anche, di una sua possibile partenza in questa sessione di mercato.

Si attendono comunque delle novità in merito alle condizioni fisiche di Spinazzola, dentro una Roma che comunque sta giocando discretamente e che sembra aver subito assimilato i nuovi dettami tattici di De Rossi. La difesa a 4, mai utilizzata in questa stagione, non sta facendo per nulla male. Come se non bastasse al 41′ è arrivato il giallo per Paredes: il centrocampista era diffidato e quindi salterà il prossimo match di campionato dei giallorossi. Un fallo che secondo Marelli, intervenuto a Dazn, non c’era. Oltre il danno anche la beffa.