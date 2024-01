Roma-Verona, la Sud non perdona: fischi all’ingresso dei giocatori

Roma-Verona, la Sud non perdona nessuno: fischi nel momento in cui i calciatori sono entrati in campo. La situazione

Tra pochi minuti la Roma scenderà in campo contro il Verona: la prima di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, la prima senza Mourinho dopo due anni e mezzo. Il nuovo tecnico ha deciso subito di rivoluzionare la squadra: messa in soffitta la difesa a tre, la Roma scende in campo a 4 dietro. Subito una grossa interruzione con il passato, come era nell’aria.

Così com’era nell’aria anche la contestazione del pubblico nei confronti dei giocatori. Se all’entrata in campo dei portieri che, di solito, escono qualche minuto prima dei compagni per iniziare il proprio riscaldamento, non c’era stato nessun applauso e solamente qualche sporadico fischio, discorso diverso nel momento in cui tutto il gruppo è apparso sotto la Sud per fare il solito giro prima di entrare sul terreno di gioco per iniziare a trovare la giusta temperatura.

Roma-Verona, fischi ai calciatori

Fischi sonori, che hanno accompagnato l’entrata in campo di Pellegrini e compagni. Adesso, dopo che i Friedkin hanno deciso di sollevare Mourinho dall’incarico, almeno ai calciatori non verrà perdonato davvero nulla. Tutti sono sotto pressione, tutti devono dare il massimo per cercare di tirare fuori la Roma dal nono posto in classifica: l’occasione contro un Verona che dà l’aria di essere in smobilitazione è troppo importante da non poter essere sfruttata.

Ecco quindi che quello che era stato detto nelle ore antecedenti al match – i tifosi avevano infatti annunciato la contestazione – è stato messo in atto non solo dalla Curva ma anche dagli altri settori dell’Olimpico. Nessuno può sbagliare: c’è da salvare una stagione. Unici applausi solo per Dybala, Lukaku, Bove ed El Shaarawy. E per De Rossi ovviamente. Tutti gli altri sono stati realmente subissati di fischi.