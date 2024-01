Addio immediato alla Roma: va a vincere la Premier League

Un top club di Premier League avrebbe messo nel mirino un giocatore della Roma e presto potrebbe tentare l’affondo

Il calciomercato sta volgendo al termine, ma ci sono ancora varie dinamiche e situazioni in casa Roma da sistemare. L’esonero di Mourinho e l’addio di Tiago Pinto hanno dato una scossa allo staff mentre per quanto riguarda la rosa ci sono ancora dettagli da sistemare.

I giallorossi hanno acquistato Dean Huijsen per migliorare una difesa che numericamente era a pezzi con gli infortuni di Kumbulla e Smalling così come i fastidi muscolari di Mancini e la partenza in Coppa d’Africa di Ndicka. Per questo Pinto, nella sua ultima finestra di mercato da dirigente della Roma, si è messo alla ricerca di un difensore da aggiungere alla rosa.

Inizialmente doveva essere Leonardo Bonucci, ma dopo un confronto con la società è saltata la pista che sembrava anche ben indirizzata. Dopodiché si è optato per Huiijsen, spinto molto da Mourinho. Poi il tecnico lusitano è stato mandato a casa, ma l’arrivo di De Rossi non vorrà dire che il giovane non troverà spazio, anzi. La Roma non deve però solo guardare al mercato in entrata dato che ci sono tante opportunità da piazzare per alleggerire le casse.

La Premier League bussa alla Roma

Un giocatore che sta calando nelle prestazioni, causa infortuni e l’età che avanza, è Leonardo Spinazzola. Uno degli eroi dell’Europeo vinto dall’Italia di Mancini è ormai in parabola discendente nonostante l’impegno che non fa mai mancare. Secondo givemesport, ci sarebbe una grande squadra di Premier League che vorrebbe accaparrarsi l’esterno e assicurarsi le sue prestazioni, considerando anche la scadenza di contratto imminente e la mancata volontà di rinnovo.

Stiamo parlando dell’Arsenal di Arteta che secondo l’insider di mercato Dean Jones, rappresenta una seria possibilità per vari fattori. Il primo l’abbiamo spiegato poco fa ovvero il contratto che sta per scadere e l’agente di Spinazzola che ha già confermato che non rimarrà a Roma. Questo combacia con un’altra situazione: l’Arsenal, che tanto ha speso nelle precedenti sessioni, non dispone attualmente di un budget immenso e dunque potrebbe approfittarne per sfruttare l’opportunità e acquistare Spinazzola. Inoltre, Arteta necessita di rinforzi in quella zona del campo e tenendo conto che la Roma non sembra considerarlo incedibile nemmeno potendo, tutto farebbe pensare ad un suo addio.